快訊／高中職以下6月底前禁出國　侯友宜：不限於校園全民都該遵守

▲市長侯友宜親自授證。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對新北市高中職以下師生6月底前禁止出國的規定，新北市長侯友宜17日說明，防疫只有「過」不能「不及」，尤其現階段的防疫策略，就是「阻絕境外，管控境內」，最容易群聚的校園要以更嚴格標準看待，「不限師生」全民都應遵守，中央在新北宣布後也表示尊重。

新北市府16日宣布，針對全市高中職以下學校，不論公立私立，6月底前都避免出國，若有特殊原因，需呈報教育局與學校，經同意後才能出國，相關規範視疫情狀況再行調整。

新北市教育局長張明文說明，範圍包括公私立幼兒園、國小、國中以及高中職，若師生要出國必須提出專案報准，審核通過才可出國，屬人倫、家庭探視等需求會盡量從寬。

張明文表示，目前為學期中，除了滯留中港澳的210多位學生以外，出國的學生僅是少數，但4月遇到清明連續假期，會請老師提醒學生避免出國，教育局也要求學校確實掌握學生出缺席狀況，每日都要更新回報。

衛福部長陳時中15日於記者會上坦言，這名男高中生是比較需要擔心的案例，因為時間拉得比較長，現在是匡列16個，未來一定比這大很多。

侯友宜說，非必要就不要出國是非常重要的，不限於師生。如果被列為第三級警示國區域，返台後就要居家檢疫，明知故犯者會公布姓名，更沒有居家隔離津貼，還要增收費用，防疫只有阻絕境外才能管控境內。