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蔡英文拜託民眾相忍為台灣　暫緩出國「降低防疫人員壓力」

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▲▼總統蔡英文呼籲民眾「相忍為台灣」。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

▲總統蔡英文呼籲民眾「相忍為台灣」。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情從中國延燒到歐美，近來旅遊返台的境外移入確診個案快速增加，使各界紛紛開始呼籲暫時不要出國旅遊。總統蔡英文17日也向大家拜託「相忍為台灣」，出國計畫都先暫緩，待在台灣比較安全，團結一致遵守防疫的規定，才能降低第一線防疫人員的壓力。

「防疫的關鍵時刻，暫緩非必要出國旅遊計畫！」蔡英文17日在臉書上呼籲，「全世界的疫情越來越嚴峻，我要拜託大家，相忍為台灣，最近如果大家有出國的計畫，都先暫緩，待在台灣比較安全。」

為了因應防疫的非常時刻，蔡英文宣導三件事，第一，從17日起，非必要前往第三級旅遊疫情警告國家，將取消一天1000元的防疫補償金，並加徵後續相關的必要費用；第二，入境時填寫檢疫通知書資料不確實，或蓄意隱瞞資訊，不得領取防疫補償金，並處以最高15萬元罰鍰。

至於第三點，蔡英文說，違反相關檢疫規定者，例如該居家檢疫者卻未遵守，將依法處以10至100萬罰鍰，請民眾注意，切勿知法犯法。

蔡英文強調，「團結，是我們在這個時刻最重要的事情。只有團結一致遵守防疫的規定，才能降低第一線防疫人員的壓力，也才能讓防疫不會出現破口。再次呼籲大家，暫緩不必要的出國旅遊計畫，麻煩大家共同配合政府的防疫工作。」

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