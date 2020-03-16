北京隔離政策又有新規！ 「住所無同住人」免集中14天隔離





▲北京首都機場檢疫關卡。（圖／翻攝北晚新視覺）

記者任以芳／綜合報導

北京市防堵境外疫情擴散，使出史上最嚴防疫措施，引起部分民眾反彈。北京疫情防控中心16日又宣布政策新細節，「特殊人群」、「住家無同住人員」可以申請居家隔離，不需要去隔離所集中14天檢疫。

新隔離政策上路第一天，許多入境北京的人員，摸不清隔離政策標準。針對一般入境旅客，必須集中管理到隔離所，少數特殊群體除外。北京防疫中心表示，針對70歲以上老人、未成年人、孕產婦和患有基礎性疾病等原因，不適於集中隔離觀察者，或是有單獨住所，住所內沒有其他同住人員的，可以申請居家觀察。

▲北京實行境外人員入境14天集中隔離，首都機場爆滿。（圖／台商 吳先生提供）

至於如何申請評估程式？回京人員入境前，本人或家人必須主動與居住地社區聯繫，報告是否具備居家觀察的條件，申請進行居家觀察。社區工作人員和衛生專業人員查證核實後，只要符合條件，可以同意居家觀察。

目前，所有境外進京人員抵達首都機場，必須先到國展中心檢疫，之後轉送指定的集中隔離點，進行14天的隔離觀察。根據北京政府定價，隔離者自理費用，住宿一天350元（單位：人民幣，同下），每日伙食100元，14天食宿費用大約2萬8台幣。北京各大社區被通知全力配合政策，家屬也不可以派私家車去機場接人，管委會嚴格調查「別地入境」的住客，必須通報勸說，