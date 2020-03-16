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挺醫護！怡客推珍珠系列買一送一　伯朗萬杯現煮咖啡免費送

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▲連鎖咖啡推醫護優惠。（圖／金車、怡客提供）

▲連鎖咖啡推醫護優惠，怡客新款珍奶系列買一送一。（圖／金車、怡客提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著全球愈來愈嚴峻的疫情，可想見此疫情為長期作戰，部分連鎖咖啡業者也針對醫護人員也推出特定優惠，金車集團旗下5間伯朗咖啡特定門市，從今（3／16）起每日祭出200杯免費咖啡，而怡客則針對旗下新推的黑糖珍珠飲品，對醫護人員買一送一優惠。

台灣目前新冠肺炎確診數近60例，在國際上防疫措施廣受好評，第一線的防疫人員與醫護功不可沒，連鎖咖啡店怡客，近期推出黑糖珍珠系列餐飲，包括「黑糖珍珠鮮奶」、「黑糖珍珠鮮奶茶」、「黑糖珍珠鮮奶咖啡」3款飲品，主推濃郁的奶香加上Q彈的黑糖珍珠，且針對3／18至3／31新品上市期間，醫護人員、救護人員，也包含機場海關人員，只要出示工作證或識別證，黑糖珍珠系列飲品即可享買一送一優惠。

▲連鎖咖啡推醫護優惠。（圖／金車、怡客提供）

金車集團也串連旗下伯朗咖啡館、柏克金啤酒餐廳與柏克金燒肉屋，免費提供醫護人員餐飲與飲品，包括伯朗咖啡館5家醫院門市（台大醫院、署桃醫院、長庚二、長庚三、長庚四），從3／16起至3／27平日時段，每家門市每日提供200杯大杯現煮咖啡，總計將送出10,000杯讓醫護人員免費領取。

▲連鎖咖啡推醫護優惠。（圖／金車、怡客提供）

▲連鎖咖啡推醫護優惠。（圖／金車、怡客提供）

而柏克金啤酒餐廳與柏克金燒肉屋，則在特定3家門市，於3／16至3／31平日午間，準備600份套餐，讓醫護人員免費享用。

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