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回避進京14天隔離政策　網友好奇「國足包機路線」怎走　

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▲▼北京實行嚴格14天隔離，大陸國足返京也影響。（圖／翻攝　今日頭條）

▲北京實行嚴格14天隔離，大陸國足機25日從杜拜包機返京也受影響。（圖／翻攝　今日頭條）

記者任以芳／綜合報導

北京祭出最嚴格檢疫，所有返京人員一律到指定地點隔離14天。連大陸國足隊員也受牽連，原本計畫25日從杜拜飛回北京，計畫全部暫停，大陸足協正在研究要怎麼回去，可能轉其他大陸城市再進北京，也讓網友很好奇「國足包機」路線要怎麼走，可以避開集體隔離措施。

目前大陸國足還在杜拜集訓，預計25日包機直飛北京。結果，北京市15日使出殺手鐧，從16日零時起，所有境外進京人員，轉送至集中觀察點進行14天的隔離觀察，影響國足所有計畫。根據大陸媒體今日頭條指出，足協還是傾向讓國足隊員和教練組包機回國，目的地還未確定。

▲▼北京實行嚴格14天隔離，大陸國足返京也影響。（圖／翻攝　今日頭條）

▲大陸足協考慮包機返回，研究飛往別的城市再轉進京。（圖／翻攝　今日頭條）

一名國足的工作人員表示，考慮保障大家安全，「具體包機飛回大陸哪個城市，現在還沒確定，因為要研究每個城市的政策。」不過，就算順利回京，不用到指定所集中隔離，國足成員依然要居家檢疫14天，將影響後續訓練行程。

大陸國足考慮繞個圈進京，不少大陸網友說，「可以循國足包機路線回北京。」因為北京境外人士14天隔離政策，其他城市還沒有全部跟進，如果要鑽漏洞，確實可以飛往其他地方，再轉其他交通工具進京。不過，依照大陸防疫鐵腕手段，外界推估，未來進京交通防護措施只會更加緊縮。

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