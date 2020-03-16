中國衛健委：目前不建議出境旅遊　防疫情輸入成首要任務

▲自3月16日起，旅客入境北京機場後，需強制集中隔離 。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家衛健委發言人米鋒16日表示，目前全國現有確診病例已降至1萬以內，重症病例數量持續減少，醫療救治效果明顯。觀察相關統計，「外防輸入已經成為目前疫情防控的重中之重」，專家提示，目前不建議出境旅遊。​​​​

根據大陸衛健委最新通告，3月15日除湖北以外，其他省份新增確診病例12例，均為境外輸入病例；新增疑似病例39例；無新增死亡病例；重症病例減少6例。本土新增確診病例4例，均為武漢病例。米鋒表示，各地要逐步分級恢復正常的醫療秩序。

▲國家衛健委新聞發言人米鋒通報疫情情況。（圖／翻攝新華社）

他進一步指出，據​​世界衛生組織通報，截至北京時間3月15日17時，新冠肺炎疫情已在143個國家蔓延，鑑於這種情況，專家提示，目前不建議出境旅遊。

值得注意的是，隨防新冠肺炎疫情輸入，成為大陸防控重點後，如北京、內蒙古、安徽、上海等地都對外來人員進行嚴格把關，包括訊息登記、體溫量測和14天以上的隔離安排等，因此若有旅客在機場，或出入境集中隔離點，發生感染症狀，米鋒說，相關人員將會立即被送往定點醫院進行排查和診治。

中國民用航空局飛行標準司司長朱濤表示，目前根據評分把風險劃分為高中低三個等級，根據不同等級採取不同的防護措施，精準防護近期施策。





▲北京首都機場檢疫關卡。（圖／翻攝北晚新視覺）

他說，對於低風險，政府主要是保障國際國內人流、物流的暢通，根據需要進行提供檢測技術，可以佩戴一般的醫用口罩；對於中風險航班，我們在低風險防範的措施之上，還增加了合理安排客艙佈局，減少人員流動措施。同時根據航程，在過程中對旅客也要進行檢測，佩戴口罩要使用醫用外科口罩。

對於高風險航班，朱濤表示，我們盡可能的減少機上的服務流程，對旅客進行分區的管理，安排旅客分散就座，同時在每個航班的後三排都會預留應急事件的處理隔離區。

以北京為例，他透露，根據首都防控機制的要求，3月10日首都機場正式啟用了3號航站樓某個地區，作為集中接受疫情嚴重國家和地區進港航班的處置專區，設置旅客進港區、中轉區、留觀區、休息區以及入境辦理手續的安檢區域。

▼上海浦東機場入境檢疫情況。（圖／讀者提供）

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