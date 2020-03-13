旅館公會猛批防疫旅館　黃珊珊：不是可怕地方

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，台北市政府日前推出防疫旅館政策，但上路後旅館公會不斷抗議，還自製認證標章自救，甚至批評市府作法有違反《傳染病防治法》疑慮，喊話周邊居民進行抗議。對此，北市副市長黃珊珊13日不滿表示，入住在防疫旅館的人只是配合政府做居家檢疫，並非確診，「他只是需要一個地方安靜地度過14天」，防疫旅館不可怕，且大多確診者都非居家檢疫病人。

台北市旅館商業同業公會代表、10餘位旅館業者，日前舉行「自己的旅館自己救」記者會，台北市旅館商業同業公會理事長韋建華表示，混住產生不必要問題，市長柯文哲也認同，所以公會推出「認證標章」，達成分流效果，目前全市立案的旅館業者約600家，已超過100家旅館貼上綠標。

對於旅館業者反彈，黃珊珊說，如果沒有防疫旅館，這些居家檢疫的國際旅客都住在一般旅館裡面，「防疫旅館只是讓這些旅館的從業人員更知道接待的客人事什麼屬性」。

「他並不是一個傳染病的帶原者，他是因為政策需要做居家檢疫的人而已。」黃珊珊表示，目前台北市居家檢疫的民眾沒有一個確診，這些人只是需要一個地方安靜的度過14天，「並不因為這樣她就變成一個疫區，我覺得大家有點太過恐慌」。

黃珊珊舉例，就算不在防疫旅館，他也可能在你家樓下，很多社區住很多居家檢疫的人，我們大家都知道的事情，「只是你認為住在這邊就會引起什麼恐慌，我覺得那很多社區都要關門啊」。

黃珊珊強調，這些人不是自己故意，只是從疫區回來，必需要有個地方安靜14天，若抗議什麼的話，市府只能在過程裡讓大家知道，居家檢疫並不是病人，且若有狀況，衛生局、民政局會第一時間協助送醫，「現在很多確診的人很多都不是居家檢疫的病人」，大家要渡過這14天沒那麼嚴重，防疫旅館只是協助找到一些地方收留那些不讓他們住旅館的人，並不是很可怕的地方。

而關於北市目前的居家檢疫或隔離的違規裁罰情況，黃珊珊說，目前開出70張罰單，「目前總金額202萬，100萬那位民眾還沒繳」；黃說，依照《行政程序法》規定，每個人都有走訴願的程序，所以還沒有遲繳的情形。