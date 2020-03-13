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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開直播賣石斑魚…韓國瑜當二廚負責淋油：我是被政治耽誤的好廚師！

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▲▼ 韓國瑜賣石斑 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜開直播賣石斑 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

近期因為新冠肺炎(COVID-19) 的緣故，高雄石斑魚的外銷量大幅受到影響，因此高雄市長韓國瑜變身「賣魚郎」，與海洋局長趙紹廉開直播賣石斑魚，大啖美食，甚至化身二廚，韓國瑜還說：「我是被政治耽誤的好廚師！」，做完還讚自己「我自己都覺得自己好棒！」

▲▼ 韓國瑜賣石斑 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜開直播賣石斑 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

高雄市長韓國瑜化身賣魚郎，與海洋局長趙紹廉開直播大啖魚料理，並且銷售鑽石斑，還給網友超優惠的直播推廣價，一尾只要299元，不少網友紛紛在底下留言「太便宜了」、「專心市政又添一例證」、「韓市府團隊，太棒了！」。

過程中，韓國瑜還化身二廚，進行淋油的工序，好讓魚香氣更濃，韓國瑜說：「會做菜是一種享受，我覺得我天生好像有這個DNA，我是被政治耽誤的好廚師！做菜很快樂」，淋完油後滋滋作響，他還大讚：「我自己都覺得自己好棒！」

▲▼ 韓國瑜賣石斑 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜品嘗石斑魚料理 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

趙紹廉提到，去年高雄石斑魚產量約6千噸左右，外銷就佔4千多噸，大多仰賴外銷，但受疫情影響，希望國內民眾一起來幫忙高雄漁民促銷。韓國瑜最後也不忘推銷愛情產業鏈，提醒民眾3月14日歡迎來高雄度過白色情人節，走「山盟」情侶遊程路線，來到永安也不要忘了來品嘗美食。

時間對我們來說完全沒用！

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