日本餐廳女員工染病中鏢　曾與「出門散播病毒」確診男接觸

▲日本愛知縣蒲郡市一名50歲男子，確診感染新冠肺炎後仍出門用餐，現傳出其中一間餐廳，有位30多歲女員工在12日已確認中鏢。示意圖。（圖／路透）

記者洪菱鞠／綜合報導

日前曾報導過，日本愛知縣蒲郡市一名50歲男子，確診感染新冠肺炎後，竟出門惡意散播病毒，而他曾到過的其中一間餐廳，有位30多歲女員工在12日已確認染病中鏢，目前尚未清楚是否被男子傳染，但警方已依妨害業務進行調查。

綜合日媒報導，該名男子4日確診染病後，在等待送院隔離期間，竟無視衛生局要求留在家中，當天向家人表示「我要出門散播病毒」後，隨即出門到2間餐廳用餐，誇張的是，他在第2間餐廳宣揚自己確診，讓店內不少人嚇到立即報警，男子之後也被穿著防護衣的員警關切。

而男子去過的其中一間餐廳，當時，店內一共有9名員工和4名顧客，其中家住在愛知縣豐田市的30多歲外籍女性員工，於12日確診染上新冠肺炎，另有負責接待、收銀的3名員工也曾與他有近距離接觸，事後檢驗結果均為陰性。

據店家說法，男子在用餐時沒有表現出咳嗽症狀，直到他向周圍的人說自己是新冠肺炎確診者，店員得知後，才立刻通知衛生單位人員前來處理；而從4日以來，除了不能對外營業，店員們也陷入恐慌中，希望（對方）對於長達兩週自由被剝奪的部分確實地負起賠償責任。