為趕製口罩「手指截斷」...蔡英文親訪工廠慰問女員工：謝謝妳為國人的付出

▲蔡英文前往彰化參訪工廠，瞭解口罩產線的製造情形，並慰問日前因趕製口罩不慎受傷的員工。（圖／總統府提供，下同）

記者蔣婕妤／彰化報導

一名在彰化的女員工為了趕製口罩，不慎受傷。總統蔡英文得知後，13日特別前往彰化工廠慰問，感謝她為國人的付出。

蔡英文13日下午前往彰化參訪「華新創意生活館口罩觀光工廠」，瞭解口罩產線的製造情形，並慰問日前因趕製口罩不慎受傷的員工，感謝她為國人的努力付出。

蔡英文抵達後，先在「華新創意生活館口罩觀光工廠」董事長鄭永柱的陪同下，前往探望日前因趕製口罩、手指不慎被機器截斷的女員工。女員工說，受傷之後，大家都非常關心她，還有許多人寄送營養品，讓她感受到台灣是個處處充滿人情味的地方，也相當感激。

受傷員工在場的同事提到，這名女員工在華新工作了14年，是相當資深的員工。當初為了趕製口罩，心急之下未按照標準作業程序導致受傷，反而造成口罩生產進度減產，對此感到相當抱歉。儘管醫生告訴她必須休息一個月後才能回到崗位，但她非常希望能夠趕快回到產線，加入與同事們生產口罩的行列，因為她知道國人現在都非常需要口罩。

蔡英文對此相當感激，囑咐她一定要聽從醫師指示，好好休息、養傷。也特別準備滴雞精送給她，代表國人感謝她辛苦的付出，並祝福她早日康復。