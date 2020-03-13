復工防疫／上海兩機場「閉環式管理」　返滬台幹曝：過3關3小時起跳

▲上海浦東機場入境檢疫情況。（圖／受訪者提供）

記者魏有德／台北－上海 連線報導

大陸新冠肺炎本土確診病例數字持續下降，境外移入的案例反而增加。對此，上海兩座機場的檢疫措施也越來越嚴格，包括所有中外人員，入境上海前14天內，有到過重點國家或地區旅居史的，將一律隔離14天。不少台商、台幹近期陸續返回大陸復工，一度傳出從飛機落地到出關得耗時3至8小時，引起不少人討論。

居住在蘇州昆山花橋的IVY從事機械設備代理工作，平時需往返上海及昆山兩地，為不讓工作受疫情影響，IVY8日搭乘班機從桃園飛往浦東機場，從班機抵達到提取行李出關，得經過3道關卡，大約耗時3小時。

▲上海浦東機場健康登記表通道。（圖／翻攝看看新聞）

IVY接受《ETtoday新聞雲》記者專訪時提到，當飛機抵達浦東機場停妥後，乘客變按往例起身排隊，但遲遲沒有前進，此時，空姐透過廣播通知，得等待檢疫官放行，但沒有給出明確時間，過程約等待50分鐘。

離開機艙後，等待他們的是繳交健康登記表的第二道關卡，IVY表示，檢疫人員會依據健康登記表，逐條詢問，據她發現，「有乘客職業欄沒有填，結果被機場防疫人員詢問很久，這階段也等待將近50分鐘。」

她提到，當資料繳交完畢，走到海關前，防疫人員會在每個人的證件上貼上綠色的貼紙。防疫人員還提醒，這個綠色貼紙代表檢疫完成，沒有特殊狀況，得等到出機場後才能撕掉。IVY還提到，排隊貼貼紙及入關大致上也花費半小時，等到拿完行李離開機場，總共用掉3小時的時間。

▲居家隔離通知書上標明隔離期滿的時間。（圖／受訪者提供）

IVY認為，也有返陸工作的朋友，只用1個多小時就離開機場，或許得視自己搭乘的班機前後，是否剛好踫上有來自「重點地區」的班機，檢疫時間會加長，「有到上海需求的人，得多準備一些時間。」

▲IVY秀出手機裡的花橋鎮健康二維碼。（圖／受訪者提供）

由於目前大陸新冠肺炎境外移入個案增加，入境後的14天自主隔離，仍須完成後才能回到公司上班。IVY秀出手機裡的花橋鎮通行隨身碼，她表示，居住的社區門口設有檢疫站，也有派警察負責，「自己的隨身碼是藍色的，表示仍在居家隔離的狀態，隔離期滿14天後，去居委會報到表示隔離結束，住戶通行二維碼會變綠色，可以自由進出小區。」

上海市防疫小組日前表示，如14天內有過韓國、意大利、伊朗、日本等國家旅行和居住史，聯防聯控工作人員會安排一條遠離普通旅客的線路，將其集中帶離機場，實施為期14天的居家或集中健康觀察。

