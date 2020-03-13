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台股早盤暴跌640點　行政院：國安基金會隨時因應

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▲受美股拖累影響，台股13號一開盤即崩跌七百多點，一舉摜破萬點關卡，盤面個股無一倖免。（圖／記者湯興漢攝）

▲受美股拖累影響，台股13號一開盤即崩跌七百多點，一舉摜破萬點關卡，盤面個股無一倖免。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，國際股市受震盪，國安基金今早也緊急召開記者會信心喊話，投資人也相當關心，國安基金是否會進場。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 13日回應，政府會盡全力穩定市場，請民眾安心。

美股道瓊指數昨日暴跌2352點，三大指數跌幅皆來到9％以上，美股遁入熊市引發恐慌，國安基金今日盤前特地出來信心喊話，但仍無法阻擋投資人外逃，台股今（13）日開盤下跌331點、以10,091點開出。截至上午9點01分，指數來到9781點、下跌640點。

Kolas 13日表示，國安基金今天沒有會議，但因應疫情衝擊，戰戰兢兢，正審慎觀察股匯市行情，會隨時因應。

Kolas 指出，2016年政黨輪替以來，國安基金就沒有進場過，儘管我們的股匯市歷經幾次衝擊，期間也發生過因國際市場波動與美中貿易戰單日跌破萬點的紀錄，但因為台灣總體經濟面札實穩健，危機過後依然可快速止跌回升，在全球股市中表現相對穩定。

Kolas 強調，面臨疫情，政府不敢鬆懈，國安基金戰戰兢兢，「我們信賴國安基金獨立、審慎、專業的判斷。本次全球面臨COVID-19武漢肺炎的衝擊，行政院依然如履薄冰，每日掌握股匯市變動，將盡全力穩定市場，請民眾安心。」

武漢肺炎引爆全球股災，美股道瓊指數再崩跌2352點，創1987年10月19日「黑色星期一」以來最糟表現；財政部部長蘇建榮今早親上火線喊話，試圖穩定投資人信心。蘇建榮表示，總統蔡英文在昨下午舉行國安會議，指示政府各部門與國安基金，採取相關措施，全力穩定股匯兩市。

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