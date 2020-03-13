質詢狂曬「小Lulu」愛犬照　張育美隔空嬌喊親親、love you：當立委前好快樂





▲張育美在立院質詢中狂曬愛犬「小Lulu」照片。（圖／翻攝自國會頻道，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

香港一名飼主確診新冠肺炎，其飼養的博美狗也檢測出口鼻呈現「弱陽性」。立委張育美12日在立院質詢時，藉此在PPT簡報中大曬愛犬「Lulu」照片，還在質詢台上隔空喊話「親親」、「I love you」等，並且回憶起自己當立委前很快樂，引發網友熱議。

立院社會福利及衛生環境委員會12日邀請勞動部、經濟部、交通部、行政院農業委員會就「因應嚴重特殊傳染性肺炎期間受影響產業與員工所提供相關協助措施」進行專題報告，並備質詢。

張育美在質詢台上提到，香港在3月4日發生小狗確定是弱陽性的COVID-19，所以她今天就帶一隻「Lulu」的照片來，「我要來講Lulu的故事，Lulu, I love you！我每天都這樣子！它是我的小狗，我超級喜歡它！」聽聞張育美的言論，接受質詢的農委會企劃處處長蔡昇甫面無表情，吞了一口口水後開始眼神飄移，看似有些尷尬。

張育美說，她是新科立委，所以來到這邊看到專業的大家，內心都有些壓力，所以每天回家都要先抱一下Lulu，自我安慰一下，「這Lulu小狗呢，一開始是我家的女兒很有愛心，在外國讀書回來就去棄養小狗之家領養的，唉呀！黑黑黃黃又髒髒的，我們花很多時間去照顧牠，用愛來讓牠不害怕人。」

張育美表示，農委會應該要知道，寵物已經有250萬隻，比2年前多了一成，幾乎要贏過小孩出生率，「所以你看到我現在好快樂，我是熟年，我是中年，絕對不是！我一點也不老！所以我每天只要…其實我還沒當立委之前是很快樂的，你看這些以前的照片！所以我好想要回到之前，沒有疫情的時候，帶著狗這麼帥的去社區溜噠溜噠，中間出國的時候還捨不得…Lulu親親！牠不能上飛機！後來我去美國才知道，怎麼那麼多人帶小狗在排隊？原來美國是可以登機的，法國航空好像也可以…我任何照片都有小狗。所以處長，請問你對我們台灣寵物認知多少？」

蔡昇甫回應，自己都有在參加相關會議，所以有一定程度的了解，香港這樣的現象，事實上防檢局在第一時間就召開了專家會議，當時所有國內外專家討論的結果是，事實上現在沒有積極證據顯示，毛小孩會傳染新冠肺炎，所以當天就發了新聞稿跟圖卡，呼籲大家千萬不要緊張。因為從很多事證來看，會有弱陽性可能是沾到，沒有病毒增生的現象。

張育美認為，這叫未知感染風險，但是還是風險，所以很多人家裡很緊張，萬一現在有被防疫隔離的人，家人把小狗帶出來該怎麼辦？蔡昇甫回答，事實上現在不會對寵物做隔離，只是現在很可能主人被居家隔離，小狗可能需要一些食物，那防檢局有相關系統，也可以來服務這些毛小孩，送一些食物或必要用品給對方；廣告宣傳部分，有透過新聞稿跟圖卡，有些媒體上還要加強部分，就會來加強。

張育美強調，「對！我要你加強！」所以就是會議結果要告訴大家，避免造成恐慌性的棄養，「我跟你說過，我剛剛一開始講的故事就是，我的小Lulu…真是的你看我講到小Lulu就這麼可愛，所以我們立法委員都要養狗，才會可愛吼！所以我的小Lulu就是這樣被棄養後，我照顧牠、有愛心，我現在是牠媽媽耶！每天早上都會跟我來立院，改天你同意的話，我帶牠來好不好？」

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