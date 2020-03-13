　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質詢狂曬「小Lulu」愛犬照　張育美隔空嬌喊親親、love you：當立委前好快樂

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼張育美在立院質詢中狂曬愛犬「小Lulu」照片。（圖／翻攝自國會頻道）

▲張育美在立院質詢中狂曬愛犬「小Lulu」照片。（圖／翻攝自國會頻道，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

香港一名飼主確診新冠肺炎，其飼養的博美狗也檢測出口鼻呈現「弱陽性」。立委張育美12日在立院質詢時，藉此在PPT簡報中大曬愛犬「Lulu」照片，還在質詢台上隔空喊話「親親」、「I love you」等，並且回憶起自己當立委前很快樂，引發網友熱議。

立院社會福利及衛生環境委員會12日邀請勞動部、經濟部、交通部、行政院農業委員會就「因應嚴重特殊傳染性肺炎期間受影響產業與員工所提供相關協助措施」進行專題報告，並備質詢。

▲▼張育美在立院質詢中狂曬愛犬「小Lulu」照片。（圖／翻攝自國會頻道）

張育美在質詢台上提到，香港在3月4日發生小狗確定是弱陽性的COVID-19，所以她今天就帶一隻「Lulu」的照片來，「我要來講Lulu的故事，Lulu, I love you！我每天都這樣子！它是我的小狗，我超級喜歡它！」聽聞張育美的言論，接受質詢的農委會企劃處處長蔡昇甫面無表情，吞了一口口水後開始眼神飄移，看似有些尷尬。

張育美說，她是新科立委，所以來到這邊看到專業的大家，內心都有些壓力，所以每天回家都要先抱一下Lulu，自我安慰一下，「這Lulu小狗呢，一開始是我家的女兒很有愛心，在外國讀書回來就去棄養小狗之家領養的，唉呀！黑黑黃黃又髒髒的，我們花很多時間去照顧牠，用愛來讓牠不害怕人。」

▲▼張育美在立院質詢中狂曬愛犬「小Lulu」照片。（圖／翻攝自國會頻道）

張育美表示，農委會應該要知道，寵物已經有250萬隻，比2年前多了一成，幾乎要贏過小孩出生率，「所以你看到我現在好快樂，我是熟年，我是中年，絕對不是！我一點也不老！所以我每天只要…其實我還沒當立委之前是很快樂的，你看這些以前的照片！所以我好想要回到之前，沒有疫情的時候，帶著狗這麼帥的去社區溜噠溜噠，中間出國的時候還捨不得…Lulu親親！牠不能上飛機！後來我去美國才知道，怎麼那麼多人帶小狗在排隊？原來美國是可以登機的，法國航空好像也可以…我任何照片都有小狗。所以處長，請問你對我們台灣寵物認知多少？」

蔡昇甫回應，自己都有在參加相關會議，所以有一定程度的了解，香港這樣的現象，事實上防檢局在第一時間就召開了專家會議，當時所有國內外專家討論的結果是，事實上現在沒有積極證據顯示，毛小孩會傳染新冠肺炎，所以當天就發了新聞稿跟圖卡，呼籲大家千萬不要緊張。因為從很多事證來看，會有弱陽性可能是沾到，沒有病毒增生的現象。

▲▼張育美在立院質詢中狂曬愛犬「小Lulu」照片。（圖／翻攝自國會頻道）

張育美認為，這叫未知感染風險，但是還是風險，所以很多人家裡很緊張，萬一現在有被防疫隔離的人，家人把小狗帶出來該怎麼辦？蔡昇甫回答，事實上現在不會對寵物做隔離，只是現在很可能主人被居家隔離，小狗可能需要一些食物，那防檢局有相關系統，也可以來服務這些毛小孩，送一些食物或必要用品給對方；廣告宣傳部分，有透過新聞稿跟圖卡，有些媒體上還要加強部分，就會來加強。

張育美強調，「對！我要你加強！」所以就是會議結果要告訴大家，避免造成恐慌性的棄養，「我跟你說過，我剛剛一開始講的故事就是，我的小Lulu…真是的你看我講到小Lulu就這麼可愛，所以我們立法委員都要養狗，才會可愛吼！所以我的小Lulu就是這樣被棄養後，我照顧牠、有愛心，我現在是牠媽媽耶！每天早上都會跟我來立院，改天你同意的話，我帶牠來好不好？」

其他人也看了這些...

新冠肺炎具有「大流行特徵」　WHO秘書長譚德塞宣布了！
湯姆漢克斯與妻子確診新冠肺炎！正在澳洲拍戲中
誰把疫情傳進義大利？米蘭專家揭是「德國人」：早就爆發了

更多熱門新聞...

美媒大讚「台灣防疫」教導全球寶貴一課！列出8點關鍵狂推
「口罩不夠，我來！」苗栗國就是霸氣　議員鄭聚然願捐600萬製造
行政院揭露口罩運費7元原因　Kolas：世界最便宜、不扒二層皮

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

▲▼張育美在立院質詢中狂曬愛犬「小Lulu」照片。（圖／翻攝自國會頻道）

ET快訊
新竹鬧區貨車併排　女騎士出巷口被撞「下半身在機車、上半身分離
她最後一次拜訪龍婆聽碎唸「皇冠～」　24年後驚覺預言新冠肺炎
國產車對決雲豹裝甲車！警稱超車釀禍…她曝「關鍵畫面打臉」
網購口罩神回饋！「3片口罩+運費」22元銀行全埋單
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨團痛批國防部「惡意扭曲」　要求向吳斯懷說明道歉

台股早盤暴跌640點　行政院：國安基金會隨時因應

質詢狂曬「小Lulu」愛犬照　張育美隔空嬌喊親親、love you：當立委前好快樂

不忘愛情產業鏈！韓國瑜讚「幸福小黃」：情侶在車上可感受…

吳斯懷調國軍「機密資料」遭質疑　國防部：未涉及機敏內容

曾載確診外籍看護　藍38司機居家檢疫14天復工了：好險有戴口罩！

實價登錄揭露到戶、囤房最重課4.8％　民眾黨推居住正義三箭

《國土計畫法》表決　高嘉瑜「按錯鈴」跑票、林淑芬棄權

「主席掉到凡間！」林為洲讚江啟臣接地氣：主席在哪黨中央就在哪

香港村挨批！韓國瑜怒罵神經病　鄭照新：美意被扭曲當然有情緒

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

國民黨團痛批國防部「惡意扭曲」　要求向吳斯懷說明道歉

台股早盤暴跌640點　行政院：國安基金會隨時因應

質詢狂曬「小Lulu」愛犬照　張育美隔空嬌喊親親、love you：當立委前好快樂

不忘愛情產業鏈！韓國瑜讚「幸福小黃」：情侶在車上可感受…

吳斯懷調國軍「機密資料」遭質疑　國防部：未涉及機敏內容

曾載確診外籍看護　藍38司機居家檢疫14天復工了：好險有戴口罩！

實價登錄揭露到戶、囤房最重課4.8％　民眾黨推居住正義三箭

《國土計畫法》表決　高嘉瑜「按錯鈴」跑票、林淑芬棄權

「主席掉到凡間！」林為洲讚江啟臣接地氣：主席在哪黨中央就在哪

香港村挨批！韓國瑜怒罵神經病　鄭照新：美意被扭曲當然有情緒

戈貝爾得新冠肺炎　名記爆爵士球員間與他產生裂痕

劉瑞華／防疫視同作戰　第二戰場在失業潮

國民黨團痛批國防部「惡意扭曲」　要求向吳斯懷說明道歉

疫情強襲！台北永康街商圈「出租布條高掛」　老店哭：營收掉8成

台股13號黑色星期五大震盪！盤中一度重挫逾7百點　尾盤急拉收盤跌293點

短短100公尺撿70個　香港海灘驚現口罩垃圾之亂藏防疫漏洞

孫興慜捐1億韓元助南韓抗新冠肺炎　「希望可以做些有益的事」

彷如雲霄飛車！大立光黑翻紅尾盤急拉漲190元　一日震盪近500點　

效率！宜蘭轉運站改建刺激買氣　看屋成交1個月內搞定

「連帽口罩」變潮物！The North FaceＸSupreme跟上時事　防水小包也亮眼

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

蔡宜芳偷吃　綠名嘴脫口爆：不會很意外

不倫戀風暴後　蔡宜芳出沒立法院

施文儀曝內幕：中國從主角變導演

國安基金08:15緊急記者會　財長開盤前親上火線喊話

疫情燒到美國　謝震武：真像二戰

陳其邁專訪／唐鳳問為何一人2片？ 「覆蓋率」才是口罩2.0的關鍵

湯姆漢克斯、NBA兩球星確診　楊志良點出美國疫情惡化原因

紓困預算三讀！600億一毛未刪

蔡宜芳摩鐵偷情人夫　他爆可憐下場

調國防資料遭質疑　吳斯懷：不要炒作

口罩預購首日大當機　張雅琴：爛透了！

NBA兩球星確診　醫師分析：有些球員有壞習慣

日駐台代表：台灣防疫真知灼見

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

更多熱門

相關新聞

NBA不會處罰戈貝爾！球迷聲援

NBA不會處罰戈貝爾！球迷聲援

爵士當家中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)染上新冠肺炎(COVID-19)震驚體育界，NBA也隨即宣布無限期停賽，由於戈貝爾確診前2天還故意狂摸麥克風，引來一陣罵聲。不過美國《雅虎體育》資深記者海恩斯(Chris Haynes)13日上午報導，聯盟不會為此祭出罰款或禁賽處分，有球迷也呼籲大家要「停止仇視」戈貝爾。

與川普電話會談　安倍：努力辦好東京奧運

與川普電話會談　安倍：努力辦好東京奧運

曾載確診外籍看護　藍38司機復工：好險有戴口罩！

曾載確診外籍看護　藍38司機復工：好險有戴口罩！

網傳台積電協力商員工確診又洽公　台積電否認警傳辦

網傳台積電協力商員工確診又洽公　台積電否認警傳辦

川普封鎖歐旅客入境美國　IATA：航空業恐倒一片

川普封鎖歐旅客入境美國　IATA：航空業恐倒一片

關鍵字：

張育美質詢愛犬小Lulu社會福利及衛生環境委員會立法院新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

巴西總統發言人確診　川普回應了

蘋果新iPhone傳官網直接上架

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

大陸外交部發言人：可能美軍把疫情帶進武漢

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

更／美國免除部分中國進口醫療產品關稅

全球大流行　譚德塞：各國不作為

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面