他傳達第一線消息！醫曝「防疫背後功臣」…網讚：重要橋梁

▲衛福部醫事司石崇良司長出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在國際間蔓延，為有效組織疫情擴散，中央流行疫情指揮中心每天招開記者會，和國人報告各項進度，持續擬訂最新政策。指揮官陳時中在疫情期間的表現圈粉不少民眾，但一旁還有一位和陳時中同進退，且被很多急診醫師認為是這次醫院和指揮中心重要橋梁的功臣，也是衛福部醫事司司長石崇良。

「石崇良醫師是我一位熟識多年，令我十分尊敬的急診學長。」新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉在臉書發文表示，台灣的急診主任有一個200多人的防疫聯絡群組，石崇良就在裡面，並且針對各家醫院提出的問題，全力帶回衛福部討論，這一舉動也是台灣防疫目前成功的一大關鍵。

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▲二次武漢包機成行石崇良超過26小時還沒闔眼，疲憊的神情更是讓人難以忽視。（圖／截自白永嘉醫師粉專）

「我會將大家的問題帶回衛福部討論，有消息我會再和大家聯絡。」石崇良總是在群組裡面這樣回覆，嚴謹且認真的態度，讓很多急診第一線的問題，能很快回報到官署，很多急診醫師也因為有他當作橋樑，放心許多。

白永嘉在臉書發文一出，下面留言充滿民眾的鼓勵與讚賞。記者會每天持續招開，越來越多民眾發現石崇良疲憊的神情略顯明顯，網友也紛紛表示，「謝謝辛苦了！」、「要好好照顧自己」等的言論。