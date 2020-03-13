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與川普電話會談　安倍：努力辦好東京奧運

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▲▼ 日本首相安倍晉三 。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三 。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京13日專電

日本首相安倍晉三與美國總統川普今天進行電話會談。兩人談到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的對策及東京奧運。安倍對川普表示，會努力辦好東京奧運。

日本放送協會（NHK）報導，安倍上午9時（台灣時間上午8時）左右在首相官邸（行政中心）與川普進行了約50分鐘的電話會談。

兩人針對2019冠狀病毒疾病在全球蔓延一事加以分析，並針對今後的因應對策進行意見交換。

對於疫情是否影響到東京奧運暨帕運的舉辦，安倍向川普表示，會努力辦好東京奧運暨帕運。

對此，川普說：「日本具透明性的努力是值得肯定的。」川普與安倍兩人一致同意要持續合作。

川普今天凌晨在白宮告訴記者：「我就是無法想像奧運沒有觀眾。有可能的話，或許他們可以延一年。」

對此，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在內閣會議後的例行記者會上表示，國際社會需團結防止新型冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情擴大，日美兩國領袖進行意見溝通頗具意義。

記者問到川普是否對安倍言及東京奧運延期一事時，菅義偉說：「我在一旁時沒聽到有言及此事。」

記者提問舉辦「無觀眾的東京奧運」的可能性時，菅義偉答說：「沒想過這種事。政府將與國際奧林匹克委員會（IOC）、東京奧運組織委員會、東京都政府密切合作，以期讓東京奧運如期舉辦，這想法從未改變。」

日本東奧擔當大臣橋本聖子在內閣會議後的例行記者會上說：「我充分了解川普總統的發言，但IOC和東奧組織委員會完全不考慮取消或延後舉辦東奧。據我所知他們正按計畫為安全和安心的奧運會作準備，並在7月24日如期開幕。」

橋本說，昨天在希臘舉行的聖火採集儀式上，IOC主席巴赫（Thomas Bach）說，「會盡全力辦好東京奧運」、「世界上許多政府當局和體育組織對於新型冠狀病毒的防疫採取許多對策，所以可辦好東奧」。

日本產經新聞今天發自法國巴黎的報導指出，巴赫12日接受德國第一電視台（ARD）專訪時針對新型冠狀病毒疾病全球大流行一事表示，東奧是否延期或停辦，將聽從世界衛生組織（WHO）的建言。

巴赫在受訪時表示，2月中旬開始就與WHO定期保持聯絡。巴赫說將聽從WHO的建言，但也說正努力籌備，希望能辦好東奧。

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