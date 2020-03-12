快訊／2小時完成3.5萬筆訂單！政院：「桌上型電腦+自然人憑證」買口罩最順暢





▲行政院發言人Kolas Yotaka出席行政院會後記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，台灣的防疫工作備受國際好評，近日，武漢2台包機順利載著361名國人返台、口罩實名制2.0也順利在12日上路。行政院發言人Kolas Yotaka 12日院會後記者會公布實行狀況，早上九點至11點共完成3.5萬筆訂單，其中，「桌上型電腦+自然人憑證」買口罩最順暢。

Kolas 表示，網路實名制2.0九點上路至11點為止，共完成3.5萬筆交易，其中兩萬筆是用APP、1.5萬筆透過網站。如果使用桌上型電腦，再用自然人憑證插卡，這一類型的預購相當順暢；部分民眾用APP出現網路塞車情況。

Kolas 指出，目前共完成3.5萬筆訂單，稍早同一時間非常多人同時湧入，不過，還有六天時間可以預購，呼籲大眾可以分散時間。至於外界關心網路寬頻夠不夠，健保署和中華電信已經進駐正在調整寬頻。

衛福部補充說明，針對是否增加購買量，例如兩星期變成三星期等，從開始實施九點開始以後，所有技術性問題解決後，政府會看分配量，如果真的能量夠、包含供給等，會考慮多賣幾週，或是每一次購買量是不是要調整。