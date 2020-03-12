為醫護送暖！台鐵推「外送便當9折」　活動延至4月底、全台六區都可送

▲台鐵針對醫護人員，推出便當打折與外送服務。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，第一線的醫護人員除了辛苦，還得暴露在感染的高風險中，導致許多店家都不敢到醫院外送餐點。交通部台鐵局推出「向醫護人員致敬暖心便當專案」，醫護人員憑證購買10個以上便當就可打折並選擇外送。交通部長林佳龍表示，實施4天已有1500個外送人次，活動將擴大到全台6大區域，並延長至4月底。

台鐵局本月9日推出「向醫護人員致敬暖心便當專案」，全台醫護人員憑識別證於台鐵自營販賣台臨櫃購買臺鐵便當，即享9折優惠（未含車上銷售），凡訂購80元以上的台鐵便當滿10個以上，還可免費送達醫院位址。初步選擇台北餐旅所，試辦午餐免費外送至醫療院所的服務。

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▲林佳龍視察台鐵外送便當服務。（圖／台鐵局提供）

林佳龍表示，醫護人員勞苦功高，全民都要挺醫護，台鐵透過便當打折與外送服務，實施4天以來效果很好，已有超過1500個外送人次，之後將擴大辦理，希望做到便當打折、溫情不打折，用滿滿的溫馨感謝醫護人員的付出。

台鐵局長張政源表示，未來外送區域將擴大，除台北外，七堵、台中、高雄、花蓮、台東都可用外送服務，六大區域都有台鐵餐務據點，該服務也會延長實施至4月底。

張政源表示，為加強防疫，台鐵已啟用紅外線測溫儀，預計月底36台均可到位。為了減少接觸、降低感染風險，台鐵也開始分區、分組辦公，車上驗票也採取非接觸式作法，若未來疫情升溫，也會配合指揮中心暫停車上販售商品服務。