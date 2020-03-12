防疫最後一塊拼圖　學界、朝野立委促「公衛師法」盡速立法

▲學界、朝野立委促「公衛師法」盡速立法。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

面對來勢洶洶的新冠肺炎，台大公衛學院院長詹長權今（12日）指出，台灣目前防疫會成功，就是因為政府超前佈署，雖然台灣沒有公衛師法保障公衛師，但公衛工作卻是一直領先，呼籲朝野盡速將公衛師法立法，以面對未來越來越多的新型傳染疾病。

台灣公共衛生學會今舉辦「公共衛生師法，防疫網最後一塊拼圖」機者會，吸引各黨派立委到場。詹長權表示，公衛師法草案已延宕20年，這次會期一定要讓它通過，面對未來的疫情，台灣人要團結，因為病毒不分黨派、不分年齡、不分性別，呼籲朝野共同支持公衛師法。

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▲高虹安呼籲公衛生師法盡速立法，讓學生未來的工作有保障。（圖／記者崔至雲攝）

時代力量立委陳椒華表示，在台灣營養師、醫師、食品科技師畢業後可以考相關證照，但是現在只有公衛領域沒辦法有遵循的方向，讓學生畢業後沒有目標，面對越來越多變的新型傳染疾病，國家應有專業的國家考試證照，培養足夠的專業人才，「時代力量支持公衛師法立法」。

國民黨立委張育美說，公衛師法草案已歷經20年，該案始終沒有成案，20年來台灣經歷sars、mers、流感、禽流感，希望可以透過公衛領域的專業知識，在醫療端發現疫情問題，進而到解決問題，期望未來台灣面對各種疫情時，都可以透過各領域人才讓疫情緩解。

▲台灣公共衛生學會理事長陳保中表示，期望公共衛生師法列為本會期優先法案，透過朝野共同協商，儘速通過。（圖／記者崔至雲攝）

民眾黨立委高虹安提到，歐美國家的公共衛生師法均比台灣完善，但是台灣醫師培訓卻是數一數二的地位，只有公衛生師法沒有一個明確的進展，希望在這一會期，公衛師法有大進步，不僅能鼓勵學生加入公衛體系工作，也讓學生未來的工作有保障。

「我是護理師我驕傲；我是護理師我支持公衛師法立法」，蔡璧如說，公衛師是完整的醫療體系失落的一角，希望未來能把這個缺的一角補起來，讓醫療體系的專業都站在一個水平上。

▲學界、朝野立委促「公衛師法」盡速立法。（圖／記者崔至雲攝）

台灣公共衛生學會理事長陳保中表示，台灣的公共衛生人才至今仍無法獲得政府應有的專業資格認定，未來恐將造成國內公共衛生人力實質短缺，品質堪慮，預防勝於治療淪為口號，公共衛生體系將無法應付全球人口、社會、環境、科技快速變遇的挑戰，因此鄭重呼籲政府重視此項議題，與國際接軌，讓國內的公共衛生人才可以獲得國家專業證照的段切懇盼立法部門及相關利益團體正視此一問題，並理解公衛師「專師不專屬」且不排擠現行醫護等專業人員執行業務的新時代概念，讓公共衛生師法列為本會期優先法案，透過朝野共同協商，儘速通過。

