NCC許可213個頻道、161家電台因防疫可增播廣告時段



▲新冠肺炎防疫（示意圖／達志影像／美聯社）



記者陳世昌／台北報導



NCC11日通過廣電業者播出新冠肺炎防疫訊息、節目，可以「同時段、等額」方式，放寬廣告播出時間，共有213個頻道、161家電台，可以在防疫指揮中心終止指定播出相關防疫資訊、節目次日起，至110年6月30日期間，增播等量時間的廣告時段。



為因應新冠肺炎宣導之需，NCC根據指揮中心指示，自109年1月22日起陸續發函要求無線電視、衛星電視及廣播電台以插播式字幕、影片及廣播內容等方式指定播送宣導防疫衛教訊息。目前電視頻道週間須播出指定防疫訊息及節目之時間為24分鐘(每小時1次，每次1分鐘)、週末則為10分鐘；另廣播事業則為每日3分鐘。

考量廣電事業受指定播送相關防疫訊息，會影響其原有節目廣告的排播規劃，且大多數為民營企業，因此為兼顧舒緩業者營運上之影響及保障視聽眾既有權益，NCC決議放寬原有廣告時間限制，並主要採兩原則：

1. 同時段：考量廣告播出時段與其價值相關，放寬廣告之播出時段應與指揮中心指定播出時段相同。

2.等額：放寬播出之廣告總時間與指揮中心指定播出時間相同；每日每時段增加之廣告時間，不得超出指揮中心每日同時段指定播出之時間。