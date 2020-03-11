NCC修法嚴禁標示「中國台灣」　大陸手機不配合不准賣



▲華為P30 PRO涉修改標示「中國臺灣」，在台灣已停售。（資料照片／記者孫于珊攝）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)11日修法明訂，包括手機、平板電腦、手錶等行動穿戴裝置、市內電話、mod機上盒等電信終端設備(不包括純wifi設備)，不得再發生標示「中國臺灣」等誤導或貶損我國格情形，否則將廢除許可執照，不得在市面販售。



去年華為有3款手機，P30、P30 Pro 、 nova 5T涉修改標示「中國臺灣」，NCC發現後要求限期改正，華為已自行申請廢止認證，之後已沒有在市面銷售。NCC目前採用要求手機業者切結的方式，避免再發生類似情況。



NCC發言人蕭祈宏表示，為避免未來類似情事再次發生，11日修正的終端審驗辦法，增訂第20條第2項第4款規定，以完備法制，並擴大適用範圍至所有電信終端設備。



NCC表示，未來已取得審定證明之電信終端設備之本體、說明書、包裝盒、內建韌體或軟體之螢幕顯示，有損害我國國家尊嚴之情形，經限期改正仍拒不改正者，NCC或原驗證機構將予以廢止其審定證明，包含網路與實體通路在內，都不能販售，否則將受罰。(不含國外自帶的自用)

