新冠肺炎網路假消息無法可管？NCC邀臉書、Line商量



▲最近新冠肺炎各種網路假消息滿天飛（圖／新竹市衛生局）



記者陳世昌／台北報導



網路散播各種假訊息越來越嚴重，但NCC提出的相關法令《數位通訊傳播法》卻在上一屆立法院被擱置無法三讀，讓NCC面臨無法可用，卻又必須處理目前新冠肺炎假訊息的問題。NCC代主委陳耀祥說，目前採用溝通方式，將於3月12日邀請臉書、Line、Google等社群平台，NCC也會提供一些做法，但平台業者有沒有辦法執行，到時侯會再討論。



為正視網路內容帶來的各種問題，NCC上屆立院提出《數位通訊傳播法》草案，經過行政院同意、立法院完成一讀、立通委員會審查，卻無法完成二、三讀，等於已「胎死腹中」回到最原點。





▲假消息四處流傳，中央流行疫情指揮中心提供行政院、總統府等假公文範例。（圖／指揮中心提供）



陳耀祥表示，NCC會重新把《數位通訊傳播法》草案內容調整得更好，先準備好，等7月31日之後，下一屆委員上任，他們可能有不同想法，他們的意見是什麼，要不要再提出？再來做處理。陳耀祥說，NCC目前先以7月1日要實施的《電信管理法》配套子法最優先處理，其次是廣電三法、OTT法屬於第二階段處理。



然而面對網路世界各種假消息不斷，NCC無法可管只能視個案處理，例如新冠肺炎的假消息，NCC已要求各電視台新聞在報導網路內容時，必需做好查證工作。





▲NCC代理主委陳耀祥。（圖／記者陳世昌攝）



至於面對網路平台各種消息，NCC只能用溝通方式，聽取各方意見，並於3月12日由政府代表、平台業者代表、學者專家、NGO代表共同開會討論，希望可以釐清一個比較具體的做法。



陳耀祥表示，網路是一個比較開放的環境，NCC希望可以一直維持下去，但也希望一方面可以避免假訊息，在兩者之間取得一個平衡，透過公私協力取得可行的方法。