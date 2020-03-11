台數科申設新聞台煮熟鴨子飛了！NCC承認考慮不周要重審



▲中台灣生活網（圖／翻攝YouTube）



記者陳世昌／台北報導



NCC11日針對上周決議許可台數科旗下「中台灣生活網頻道」變更為新聞台一案進行復議。NCC發言人蕭祈宏說，有委員認為，上周決議許可時，有些地方想得不夠嚴謹，業者該提供的資料也沒有很充分，對此案需要更慎重去考量。此案經代主委陳耀祥簽署後，同意復議，將續行審議另行召開諮詢會議，對該頻道轉型為新聞台提出外部專家學者意見。



NCC對已決議的案件提出復議，上一次是發生在104年，本屆NCC委員是第一次，本案因而引起業界關注。

蕭祈宏表示，NCC對新聞台並無總量管制，但不可否認NCC對新聞台申設非常慎重，監理強度也比一般頻道更強。11日在確認上周紀錄時，認為還有監理強度差異等問題也要一併考量；上周之所以同意變更，一開始只考量其為存在多年的地方頻道，是一個新聞佔有70%的綜合頻道，所以變更案只是讓其名稱、屬性改為更正確一點，但後來考量到其他問題 ，認為應該更慎重處理。



台數科旗下鑫傳視訊廣告股份有限公司是在日前向NCC申請，其「中台灣生活網頻道」要變更頻道名稱、屬性、識別標誌及節目規劃變更，並且換發衛星廣播電視事業執照，台數科負責人廖紫岑上周特別到NCC說明。

「中台灣生活網頻道」原本服務區是以台中、南投、雲林等中部縣市觀眾，台數科去年併進大揚、新永安2家系統後，服務區擴大到嘉義、台南，因此希望將「中台灣生活網」頻道名稱變更為「台灣生活網」；因其節目屬性原本即有70%屬於新聞，這次也一併申請頻道屬性由綜合台變更為新聞台。





▲台數科集團董事長廖紫岑（資料照片／台數科提供）

NCC內容處簡任視察陳書銘表示，該台屬於已經營20年的既有頻道，這次是做形式與名稱變更，並非新設的頻道。目前「中台灣生活網頻道」主要在台數科旗下6家有線系統第20頻道播出，未來希望可擴大為全國都播出的新聞頻道。



陳書銘表示，該案有承諾3個月內要增聘內部組識自律規範人員3名，外部傳播專家2名，逐步提升製播4K節目比例、製播三分之二閩南語節目，在上周委員會中最後順利獲得許可。



沒想到，11日的委員會中，郭文忠委員對上周委員會許可「中台灣生活網頻道」變更為新聞屬性「台灣生活網」一案提出復議，因為審視其補充的資料及口頭說明內容，對該頻道未來規劃上架、4K節目內容、提升4K機上盒舖設等情形，以及語言規劃、新聞文化等未能提出具體數據，且尚有部份內容待釐清。另外也有委員附議，認為新聞頻道應慎重、監理要一致性，也認同復議，讓上周原本已獲許可的案子變成需要重審，也需再經外部專家學者舉行諮詢會議。