藍委不挺陳玉珍？洪孟楷：7元運費經濟實惠！買書運費也要35元





▲立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

口罩實名制2.0將上路，民眾日後可透過網路買口罩，不過需要自費7元運費，國民黨立委陳玉珍則批此舉是「剝兩次皮」，被網友罵到翻。不過，就連同黨的立委洪孟楷似乎都不挺，他受訪時表示，自己在網路書店買書運費也要35元，7元運費算是經濟實惠。

口罩實名制2.0將上路，未來民眾可透過網路買口罩，口罩售價維持一個五元、一人一星期最高可買三片，另外外加7元的運費。不過，陳玉珍卻稱，「收這個運費是小錢，沒有這個必要。」相關言論一出，被網友罵翻，不過，她11日受訪時堅持七元運費不該收，「這不是剝兩次皮嗎？」

同樣是國民黨的立委洪孟楷對此表示，陳玉珍發言應該是希望政府錢用在刀口上，她的說法是，本來就有加入物流費用。不過他認為，如果可以避免排隊，用七塊減去排隊成本，相信多數國人應該可以接受，不分朝野大家應該多點體諒，相信社會會更好。

是否認為國民黨豬隊友很多，洪孟楷沒有正面回應，強調本身喜歡到網路書店博客來買書，寄到超商也要35元運費，對自己來講，七塊運費算是經濟實惠，每個立委都應該監督政府錢花刀口，該花則花、開用則用，相信大家都不會有太多意見。

民進黨立委趙天麟則是相當不以為然，他酸，防疫期間最不需要的就是說三到四，社會已有公平，大家都在訕笑她，陳玉珍上次被夾了手，住院費用比這次多很多。