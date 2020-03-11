南警全力取締酒後駕車不鬆懈　黃偉哲：酒駕零容忍防疫沒假期

▲台南市長黃偉哲，親自至安平區健康路與文平路口視導，並慰問基層員警執行酒駕勤務的情況與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情延燒，台南市長黃偉哲堅持酒駕零容忍，仍應持續加強執法，確保市民行車安全，黃偉哲市長於11日下午2時30分，利用市警局規劃取締酒駕專案勤務，親自至安平區健康路與文平路口視導，並慰問基層員警辛勞。

黃偉哲市長特別關心執勤員警本身及民眾之安全，市警局長周幼偉表示，為保護民眾及員警安全，警察局已依警政署規定暫停使用簡易酒精檢知器外，亦配發隨身型乾式洗手液噴霧，並要求員警同仁執行勤務時，一律佩戴口罩、手套及護目鏡，避免同仁及民眾遭受感染。

台南市警今年1-2月取締酒後駕車高達1028件，有效遏止酒後駕車行為，惟至2月底仍有203人因酒後駕車而傷亡，雖較2019年同期減少106人，然仍有駕駛人心存僥倖酒後駕車，如在2月28日凌晨0時36分，安定區海寮里一位機車騎士撞電線桿身亡，事後檢測發現體內酒精濃度超標，如此酒駕行為不但造成本身死亡，也易危害其他用路人安全，造成許多家庭的破碎。因此市警局防疫期間仍持續加強酒駕執法取締工作，3月11日就針對台南市易酒駕路段規劃路檢守望25處，動用警力359名，目的在於使市民有個安全行車空間。





另外，熱心企業家吳先生為使警察執勤安全不受感染，也特別捐贈台南市警1萬支護目鏡，提供員警於勤務時使用。同時警察局也要求員警執行交通稽查勤務時，攔查駕駛人應保持一定距離，先行觀察駕駛人有無酒容、酒氣後，如有疑似飲酒，再施以酒測器檢測，檢測前、後酒測器應均應擦拭消毒儀器外觀，才可進行吹測。另使用過後之吹嘴、手套，也要使用塑膠袋包覆處理，避免二次汙染，保護駕駛人及員警本身安全。

酒後駕車造成交通事故影響民眾生命、財產安全甚鉅，台南市警局秉持「酒駕零容忍」，防疫期間，打擊酒駕不鬆懈，呼籲民眾不要心存僥倖。

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