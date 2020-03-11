防疫期間暫停酒測！？　玉里分局：杜絕酒駕全年無休勿存僥倖

▲▼玉里分局在防疫期間，取締酒後駕車全年無休不打烊。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新型冠狀肺炎疫情尚未趨緩，內政部為考量民眾人身及執勤同仁安全，暫時停止路檢使用酒精檢知器取締酒後駕車，但取締酒後駕車早已是全民共識，玉玉分局從年初至今已取締64件酒後駕車（公共危險44件），並鄭重呼籲，目前雖值防疫期間，但取締酒後駕車執法工作全年無休不打烊，呼籲民眾喝酒不開車，切勿心存僥倖，始能保安康。

玉里分局分析今年1月份至今所發生車禍案件，發現酒後駕車肇事案件有升高趨勢，為杜絕酒後駕車行為，防制酒駕肇事案件，特別規劃擴大執行取締酒駕專案勤務，針對易生酒駕事故路、時段，可能酒駕餐廳及續攤KTV、小吃部等臨近路段列為熱點。尤將深夜時段列為稽查重點，實施路臨檢，採取強力取締作為，以產生嚇阻作用，不會因為疫情而放任民眾酒駕，望駕駛人勿存僥倖心態。

▲▼深夜時段為稽查重點，實施路臨檢，採取強力取締作為。

交通組組長陳暐傑表示，取締酒後駕車工作365天全年無休，分局不會鬆懈，將持續以高強度、高密度之取締措施，強力執法杜絕漏洞；同時加強宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通運輸工具避免酒駕情形發生，也呼籲店家協助提供代客叫計程車及代駕服務。希透過宣導與取締並重手段，從源頭杜絕酒後駕車，防止酒後駕車肇事帶來的憾事。

玉里分局特別強調，酒測器的吹嘴為一次性使用、用後即丟，不會重複使用，酒測器使用後皆依規定以酒精消毒，且為避免民眾及同仁在酒測過程中遭受到感染風險，執勤時皆要求同仁戴上口罩；請民眾放心酒測過程中衛生及安全上的問題。

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