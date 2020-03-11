「不能自己要用電，卻不發電」　中市府舉證駁斥蘇貞昌說法

▲台中市政府駁斥蘇貞昌的「用電不發電」的說法。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

針對行政院長蘇貞昌昨天在立法院備詢時提到，過去1年包括台中市在內的中部地區，用電80%是靠旁邊縣市發電，「不能自己要用電，卻不發電」，台中市政府11日回應表示，台中市108年度總發電量321億度，總用電量308億度，發電量大於用電量，幕僚提供給蘇院長的訊息恐與事實不符，呼籲台電應做好能源調配規劃。

台中市經發局根據統計，108年度台中火力發電291.4億度、台電自有再生能源25.1億度、民間再生能源購電4.5億度，總計發電約321億度，而台中市108年度總用電量約308億度，發電量大於用電量，所以蘇揆所說「不能自己要用電，卻不發電」的說法違背事實。

另外台電總經理鍾炳利指出，台中火力發電廠因大幅減煤，有80%時間需仰賴其他縣市供電，市府表示，80%時間不等於80%用電量，更何況台電具有電力調度權，應做好全國性電力分配，避免比例失衡，不要讓中火空汙繼續影響中部人健康。

至於院長蘇貞昌提到許可證文字誤繕一案，環保局表示，前市府106年展延許可證時，10張許可證中，其中1張誤繕「自」與「至」兩字，但生煤管制自治條例明文規定「公布日起4年內減少生煤用量4成」，單一許可證的文字更正，並不影響中火權益。

市府強調，經濟部管轄的台電具有全國電力調度權，應妥善規劃全國能源與區域公平，台中過去長年飽受燃煤發電對民眾健康的威脅，市府會持續兼顧經濟發展，持續改善空汙，替民眾健康把關。

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