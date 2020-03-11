東航包機爆「防護衣爭議」　葉慶元：激化仇恨大可不必

▲律師葉慶元嘆面對包機議題，刻意製造對立大可不必。（圖／ET資料照）

記者陳政錄／台北報導

華航、東航兩包機載361位滯留湖北台人返家，但過程一波三折，一度傳出有18人拒絕檢測、東航不願讓乘客穿上防護衣的情況出現，但經查證，部分與事實有所出入。資深律師葉慶元便感慨，這就好比日前「中國收割台灣快篩成果」的假消息烏龍，「中國做不好，我們當然可以罵，但刻意挑起對立，就大可不必。」

據了解，昨華航包機於晚間9時43分起飛後，便有風聲傳出，即將起飛的東航班機拒絕讓乘客穿防護衣，違背台灣的「橫濱模式」，以至網路一片譁然。然而，《ETtoday新聞雲》查證，滯留民眾說，他們當時還在等待登機，詢問櫃台後得知，「東航已在武漢機場準備了300套防護衣，登機時就會穿上」。從東航落地後的畫面來看，台商也都有穿著藍色防護衣。

▲搭乘東航武漢包機民眾，於11日半夜1時許仍在等待登機。（圖／讀者提供）

另經進一步了解，華航包機18人拒絕檢測、11人未報到的背後原因，是有部分人員還沒拿到核酸檢測陰性的紙本報告，另有人來不及趕到機場，並不完全是刻意而為。

對此，葉慶元在其「葉慶元律師(葉狀師)臉書」專頁上感嘆，「滯留武漢的國人終於可以返台，本來是好事一件，不知道為什麼，某些民進黨的側翼人士一直在放假消息？」

他在受訪時進一步說明，兩岸從疫情爆發以來，關係就更加緊張，「當然如果中國大陸不禮貌的行為，我們當然可以回應，那是合理的，但若是對岸根本沒有做的行為，我們刻意去製造假消息，或是以不當的言論、手法挑起對立，我認為是非常不道德的。」

▲11日東航包機上照片曝光。（圖／讀者提供）

葉慶元舉先前「中國收割台灣快篩成果」事件為例，最後證實為移花接木的假新聞，「民進黨應該思考，中共在疫情結束後，對於兩岸、周邊國家可能採取的措施，若繼續去激怒中共、找藉口給對方穿小鞋，是很危險的作法。」

他認為，中共主席習近平近日赴武漢，代表大陸控制疫情進入尾聲，「此時兩岸都能各退一步，促成第二批包機返台，坦白說，對雙方都有正面意義，所以在此之下，一些人去刻意炒作，是非常不智的，民進黨政府也應該留意這種情況。」

葉慶元補充，反過來講，日本就是個很好的例子，大陸仇日情緒已經降到低點，台灣雖不一定要效法，但也不應該讓兩岸關係繼續惡化。

另對於實際人數減少，據大陸官媒《新華社》報導說法，有三大原因，分別是有旅客在登機因檢疫未過被拒、另有人不願意回台隔離14天未報到、還有陸配因子女無法返台，選擇留下。

整晚坐鎮指揮的陳時中於11日早記者會上說明，溝通的困難非常多，至於有些民眾未登機，沒有訪問到當事人，無法之到真正原因，但我們表達擔憂，「將心比心」；至於人數減少後未允許候補名單，係因事先掌握名單相當重要，才能做出最安全的安排。目前，361名滯留湖北返台民眾，均已入住北部檢疫所，進行14天隔離。

▼台商搭東航返台。（圖／記者林敬旻攝）

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