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台南市工業區土水品質怎知道？　環保局：看燈號就對囉！

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▲環保署將工業區分別以紅、橘、黃及綠燈共4級，分別表示土壤及地下水品質監測管理現況。（圖／記者林悅翻攝）

▲環保署將工業區分別以紅、橘、黃及綠燈共4級，分別表示土壤及地下水品質監測管理現況。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市工業區多位交通樞紐及人口稠密區，2019年有24處工業區依土壤及地下水污染整治法規定辦理土水定期監測，環保署依各工業區土水監測現況、申報備查案件審核情形及污染場址公告列管狀況，進行條件式分級，將工業區分別以紅、橘、黃及綠燈共4級，分別表示土壤及地下水品質監測管理現況。

台南市長黃偉哲表示，台南市屬於檢測合格綠燈工業區有21處，污染局限區內且執行改善中屬黃燈的工業區有3處，可喜的是台南市並無高污染的紅、橘燈工業區，燈號分級管理讓民眾快速知道居家周圍工業區的污染潛勢。

環保局長謝世傑說，工業區燈號分4級，紅燈代表區內有污染情形且已擴散至區外；橘燈代表限於區內有污染情形；黃燈代表區內污染均依法公告列管及執行改善工作；綠燈代表符合檢測申報規定且檢測結果均未超過管制標準。

因土壤及地下水污染多來自工業運作生產行為，且工業區幅員廣大，事業眾多且複雜，並涉及各級環保機關及目的事業主管機關職權，現在環保意識抬頭，越來越多的環保法規促使業者注重環保問題，工業區分級燈號預警管理制度，可協商各單位分工機制及具體配套措施，依燈號分配投入行政資源，整合現有之監測資源，落實工業區污染預防管理及預警監測工作，有效預防土壤及地下水遭受污染，確保工業土地永續利用，共同維護土壤及地下水品質。

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