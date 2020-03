「GQ 國際紳仕月」首移台南　黃偉哲一身俐落西裝出席紳仕學堂

▲台南市長黃偉哲8日下午應GQ Taiwan邀請,出席台南紳仕學堂活動擔任嘉賓。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導



台南市長黃偉哲8日下午應GQ Taiwan邀請,出席台南紳仕學堂活動擔任嘉賓,GQ今年首度將國際紳仕月(Suit Walk)活動擴大到台南舉辦,於台南市立美術館一館中庭露天花園開辦「台南紳仕學堂(Suit School)」,現場紳仕雲集、品味非凡。

同時,GQ Taiwan 3月號也刊出黃偉哲市長擔任Suit Walk名人示範計畫-首戰專訪人物,GQ雜誌用「根正苗純的紳士」,形容道道地地台南出身的黃偉哲市長是個經典府城紳仕。





黃偉哲市長表示,欣見紳仕淑女們來參與GQ雜誌在台南舉辦的國際紳仕月(Suit Walk)活動,期待GQ雜誌日後能與台南的文史脈絡與底蘊都有更密切的交流與接觸。市府也誠摯歡迎更多優雅及不同面向的藝文相關活動能在台南這座兼具文史與時尚美感的城市舉行,讓更多的與會人士能體驗屬於台南的風土人情與文化魅力。



「All you need is suit.穿對西裝、穿好西裝、男人就該像那麼一回事!」,GQ自2014年以此為口號,每年3月集結台灣紳士服愛好者,一起進行遊行、講座、市集等一系列活動,「GQ Suit Walk國際紳仕月」今年來到第7屆,首度將觸角拓展到台南開辦紳仕學堂。Suit Walk活動創辦人石煌傑,從一開始僅單純為邀請台灣紳仕服同好互相分享穿搭心得,到慢慢轉變為跳脫正裝的框架,主要傳達西裝背後更深層的紳仕文化。GQ試圖藉由此活動推廣台灣美感教育,也推銷台灣在地MIT訂製西服老店,此次更嘗試與城市結合,經由GQ雜誌名人示範計畫,喚醒城市美學並順道為城市行銷。Suit Walk國際紳仕月活動在GQ Taiwan加入策劃後,每年活動人數倍增,影響力也快速擴張。

2019年Suit Walk活動邀請到英國籍超級男模David Gandy和全球時尚界創意總監Jim Moore,參與該活動知名的紳仕遊行。今年原訂由GQ 3月號封面人物Akira國民姊夫出席紳仕遊行活動擔任嘉賓,惟因疫情考量取消行程。台南場次紳仕學堂特地選在戶外舉辦並做足嚴謹防疫準備,活動主題訂為「老派紳仕」,相當融入台南特色。講座並邀請台南謝宅創辦人謝文侃開講,向參加活動者說明舊時台南仕紳文化的歷史與由來。



今日活動除黃偉哲市長外,包括王時思副市長、新聞及國際關係處蘇恩恩處長及經發局陳凱凌局長、南美館潘襎館長也陪同參與這場品味盛事。

