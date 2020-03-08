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「與畫同行─葉敏瑞水彩畫個展」　台南新營文化中心展出

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▲國立新營高中退休美術老師葉敏瑞，舉辦「與畫同行─葉敏瑞水彩畫個展」，展出包含人物及風景水彩畫共36幅精彩之作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立新營高中退休美術老師葉敏瑞，舉辦「與畫同行─葉敏瑞水彩畫個展」，展出包含人物及風景水彩畫共36幅精彩之作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市文化局新營文化中心邀請今年適逢80壽喜、國立新營高中退休美術老師葉敏瑞，自3月6日至22日於文物陳列室辦理「與畫同行─葉敏瑞水彩畫個展」，展出包含人物及風景水彩畫共36幅精彩之作。

▲國立新營高中退休美術老師葉敏瑞，舉辦「與畫同行─葉敏瑞水彩畫個展」，展出包含人物及風景水彩畫共36幅精彩之作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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葉敏瑞老師以水彩畫見長，寫意清新的筆法、樸實細膩的情感，發展出獨樹一幟的自我風格。創作題材多取自日常中隨處可見的風景，特別加以著墨在嘉南平原的四季風光，他透過畫筆揮灑對這片鄉土的熱愛，處處表現大地之美與人文關懷，讓人反覆品味，餘韻無窮。

多年致力於藝術教育與文化紮根的葉老師，畢其一生精力於美學教育、推廣與創作上，當年許多受教於葉老師的學生，至今仍十分感念其啟蒙之恩；此外他還成立「台南市新營美術學會」，深耕地方美學，培育出無數藝壇新秀與教育工作者，實屬台南溪北地區美術發展之巨擘。

▲國立新營高中退休美術老師葉敏瑞，舉辦「與畫同行─葉敏瑞水彩畫個展」，展出包含人物及風景水彩畫共36幅精彩之作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

退休後的葉老師，至今仍持續不間斷地創作，可謂永不退休的生活美學家。他自述：「希望自己的作品能讓人心曠神怡、忘卻煩憂，這就是我在這條漫長的繪畫路上唯一的祈望」。歡迎愛好藝文的同好們蒞臨參觀。

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