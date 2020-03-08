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匯聚志工善的力量助弱勢　台南打造希望有愛安居無礙新生活

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▲台南市長黃偉哲到善化區訪視鄭家長輩，了解修繕進度及改善後的居住環境，並衷心感謝慈濟及各個工會等志工隊出錢出力，解決弱勢民眾住的困境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲到善化區訪視鄭家長輩，了解修繕進度及改善後的居住環境，並衷心感謝慈濟及各個工會等志工隊出錢出力，解決弱勢民眾住的困境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

打造台南市成為安居樂業的「希望家園」，扶助弱勢職災勞工家庭房屋修繕腳步不停歇！市長黃偉哲8日到善化區訪視鄭家長輩，與李偉智議員一同了解修繕進度及改善後的居住環境，並衷心感謝慈濟及各個工會等志工隊出錢出力，期盼「有情有疼心ㄟ厝」計畫，能順利解決弱勢民眾住的困境。

▲台南市長黃偉哲到善化區訪視鄭家長輩，了解修繕進度及改善後的居住環境，並衷心感謝慈濟及各個工會等志工隊出錢出力，解決弱勢民眾住的困境。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲市長表示，非常感謝各界的愛心與善力，幫助弱勢民眾滿足基本的居住需求，透過大眾關懷，讓人對生活擁抱信心與希望。新的年度市府會籌措更充裕的經費，集合眾人的美善，齊心協力增進房屋修繕的戶數與進度，讓弱勢家庭住家環境能夠更舒適便利，持續致力打造台南成為宜居有愛的希望家園。

▲台南市長黃偉哲到善化區訪視鄭家長輩，了解修繕進度及改善後的居住環境，並衷心感謝慈濟及各個工會等志工隊出錢出力，解決弱勢民眾住的困境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局說明，鄭吳女士持有身心障礙手冊，多年來行動需依靠助行器和輪椅出入；鄭先生和鄭吳女士一樣，下肢體行動亦不方便，需支撐拐杖才能行走。兩人居住的平房因年代老舊，屋瓦和樑柱早已腐損嚴重，而門庭出入的地面也崎嶇不平，使得兩夫婦在行動上十分不便。

▲台南市長黃偉哲到善化區訪視鄭家長輩，了解修繕進度及改善後的居住環境，並衷心感謝慈濟及各個工會等志工隊出錢出力，解決弱勢民眾住的困境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為儘快協助鄭氏夫婦改善居住環境，讓其有安全的行動空間，2月份安排各工會會勘後即開啟「有情有疼心ㄟ厝」弱勢職災勞工家庭房屋修繕期程，慈濟基金會志工協助拆除老舊屋瓦，並由善化區公所和善化清潔隊協力清除廢棄物後依續鋪設鋼板屋頂。此外，為了鄭氏夫婦行動安全，房屋地面與牆壁也逐一進行填補與鋪設無障礙坡道。

勞工局表示，台南市於2013年開始啟動弱勢家庭房屋修繕計畫，仰賴社會各界的資源挹注與支持，一路走來陸續完成104戶，每位案主的笑容，對市府團隊和志工是最美的無聲肯定。

8日為案家進行天花板輕鋼架、電器設備和照明及鋁門窗安裝，此次的房屋修繕材料費用總計需要15萬元左右，其中由慈濟基金會連結善心人士捐助2萬元、善化區公所結合行善團籌措5萬元善款，剩餘材料費不足部分由大台南總工會捐助。

▲台南市長黃偉哲到善化區訪視鄭家長輩，了解修繕進度及改善後的居住環境，並衷心感謝慈濟及各個工會等志工隊出錢出力，解決弱勢民眾住的困境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局指出，台南市實踐夢想者聯盟協會整合民間許多事業單位，如台灣松下電器、森霸電廠、美德向邦、大成長城、奇美食品等捐助家電和物資。房屋的修繕作業由台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會、台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會，台南市鋁製品製造裝配職業工會等通力合作外，台南市餐飲業產業工會，在施工期間準備午膳給辛勞的志工們享用，讓志工們吃飽後有體力修繕，眾人不分彼此為善事出錢出力。

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