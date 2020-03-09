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台南歸仁神壇深夜火警　7人脫困3人嗆傷送醫

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▲台南市歸仁區一民宅凌晨發生火警，消防人員全力搶救，救出3人送醫，幸無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁區一民宅凌晨發生火警，消防人員全力搶救，救出3人送醫，幸無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區一民宅9日凌晨近3時發生大火，台南市消防局出19車38人到場搶救，屋內7人中有4人自行脫困逃生，消防人員救出3人送醫，分受嗆傷幸無生命危險，火勢歷時40多分鐘撲滅，初步勘查該處疑為私人神壇，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南市歸仁區一民宅凌晨發生火警，消防人員全力搶救，救出3人送醫，幸無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心，9日凌晨2時51分許獲報，位於歸仁區民生二街傳出住宅火警，現場是鋼筋水泥3樓建築，報案稱一樓騎樓雜物區起火，民宒1樓有明火竄出，並冒出大量濃煙。

▲台南市歸仁區一民宅凌晨發生火警，消防人員全力搶救，救出3人送醫，幸無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局陸續出動歸仁、後甲、仁德、保西、文賢、大灣、大橋特搜等消防分隊19輛消防車38人前往搶救，消防人員發現現場起火燃燒面積約30平方公尺，消防人員除接駁水帶射水搶救外，並進入火場搜救，先在一樓客廳後方救出1名60歲男子，及在3樓前方架梯救出34歲女子及6歲女童等母女2人，3人均意識清醒，受嗆傷分別送台南市立醫院及成大醫院治，幸無生命危險。

在消防人員全力搶救下，火勢於凌晨3時13分控制，3時33分撲滅，經消防人員初步勘查，起火的民宅疑為私人神壇，三代同堂7人均住在2樓，除60歲男子等3人被救出時受嗆傷外，另有4人自行脫困。目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

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