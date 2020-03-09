陳亭妃姐妹鼎力相助　台南長榮新城國宅龜裂地面補好了！

▲台南市北區長榮新城國宅，因鐵路地下化施工致地面龜裂，經立委陳亭妃、市議員陳怡珍姐妹居間奔走促成，鐵道局已於完成修補。（圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導

台南市北區長榮新城國宅，因鐵路地下化施工致地面龜裂，住戶憂心未來恐會地層下陷損及房屋結構，經立委陳亭妃、市議員陳怡珍姐妹會勘督促，鐵道局已於完成修補，住戶感謝陳亭妃、陳怡珍居間奔走促成，讓他們終於可以放下心中的大石頭。

據了解，長榮新城國宅A棟及S棟緊鄰鐵路地下化工程施工，致地面龜裂數十公尺，住戶擔心未來會更嚴重，引發地層下陷房屋傾斜損及管線及房屋結構，市議員陳怡珍接獲住戶陳情，立刻商請立委陳亭妃邀鐵道局中工處於2月14日會勘，對於大樓旁走道地面龜裂容易造成住戶恐慌一事，立即要求鐵道局責成施工單位於2週內進場施作補強改善工程，以保障住戶通行的安全。

市議員陳怡珍表示，施工單位於2月24日進場施作，3月7日完工，不但裂縫補好了，地面還洗石子相當美觀。

長榮新城國宅管委會主委宮士君表示，地面裂縫補好了，住戶終於可以放下心中的大石頭，且現在施工的監測作業也都有國宅管委會幹部陪同，監測作業公開透明；他要代表住戶感謝立委陳亭妃、市議員陳怡珍的鼎力相助。

►75%酒精的乾洗手來啦！