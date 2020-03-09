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民國35年履歷出土！他曝光「阿祖超狂學歷」秒自卑...92歲騎車環島還上報

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▲民國35年履歷出土！他曝光「阿祖超狂學歷」秒自卑　網讚嘆：太神了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原po阿祖的履歷。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在家中，不經意翻到阿祖民國35年的履歷表，赫然發現他不僅擁有師範學院的高學歷，工作經驗更是多采豐富，這讓他莫名有種自卑感作祟，而大票網友看完不禁讚聲連連，直呼能當傳家寶了。

網友7日在爆廢公社po文說道，「不小心翻到阿祖的履歷表，深深覺得自己超廢。認真覺得...我是誰、我在哪，靠北我在幹嘛，原來當時的履歷表要這樣寫。」

請繼續往下閱讀...

從照片中可見，這張履歷表已有74年歷史，當年他的阿祖畢業於台南師範學院，除了拿到「甲種自動車運轉免許檢定合格」的證照，還先後任職於公立小學的訓導主任、嘉義出張所勤務、會計主任、營業部主任等。

原po笑說，其實對阿祖的印象很模糊了，最後記憶停留在大廣三樓上的港式餐廳裡，阿祖就坐他面前啃著滷鵝爪，「我的記憶裡，阿祖做過最狂的事情就是，他92歲的時候有一天突然不見了，大家非常緊張地找人，甚至報警，過了幾天，在報紙上看到他自己騎腳踏車去環島了。

▲▼總統府地底藏屍骨！命理師到5樓驚「樑上全都鬼」　前參謀證實：是冤魂。（圖／翻攝自總統府官網）

▲日本時代的台灣總督府。（圖／翻攝自總統府官網）

看到這張履歷，網友們紛紛讚嘆，「阿祖那年代唸到大學，根本是超高級知識份子」、「祖太一定是好野人！書香世家...肯栽培小孩讀書，重點是小孩也很上進」、「學校訓導主任做9年，轉戰民間企業幹10年，然後國民政府來台要找新工作，感覺很厲害」、「這是歷史要保存好」、「那個年代的師範畢業，根本人生勝利組了，俗稱的三師都是社會菁英」、「字也太美了吧」、「這是文物等級了」。

另外，也有不少人好奇，為何虎尾歸台南管？對此內行人解答，「這是因為戰後初期國民政府沿用日本時代的行政區劃分法，如日本時代的台南州包含現今的雲嘉南，戰後初期台南州改成台南縣，理所當然日本時代台南州虎尾郡（戰後初期改虎尾區）就歸台南縣管。」

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