單親媽冒充「清大碩士」！騙到11家科技公司高薪錄用　下場出爐

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣一名44歲黃姓單親媽媽為了找工作、賺錢扶養女兒，2008年開始往後10年內3度偽造清華大學學士、碩士學歷，至少有11家公司受騙錄取，甚至還騙到台積電博士與之結婚。新竹地院法官2月審理案情，依5次變造特種文書罪，判處黃女1年5月有期徒刑，得易科罰金51萬元，全案可上訴。

根據判決書內容，黃女為了找工作扶養女兒，2008年上網以15萬元為代價，購買了一張偽造的國立清華大學畢業證書，並用這一份美化後的學歷四處應徵工作，2009年成功錄取新竹市晶錡科技資深業務專員，但公司很快就識破她的畢業證書是偽造的，將她解雇。

黃女被識破後不但沒有反省，反而變本加厲偽造清大碩士學歷，前後在新竹縣市、苗栗縣等至少11間公司應徵工作，但錄取後都很快因為工作能力不符、公司求證清華大學而識破。清華大學鑒於黃女多次偽造其學歷，經寬恕後仍沒有反省繼續犯行，決定向新竹地檢署提出訴訟，請求處以不得易科罰金之刑罰。

▲黃女被識破後不但沒有反省，反而變本加厲偽造清大碩士學歷。（圖／記者陳力凱翻攝）

新竹地檢署調查後發現，黃女除上述偽造學歷之犯行，還曾與一名台積電博士結婚，但男方結婚後發現黃女「氣質談吐均差」，加上因為花錢速度太快，讓男方認為「黃女愛錢勝過愛他」，一年後雙方決定協議離婚，博士事後向清華大學求證，才確定自己被黃女騙了。

新竹地方法院2020年2月審理案情，認為黃女為了求職，不思以正當途徑取得學位，行使變造之清華大學畢業證書，足以使清華大學的校譽受損，亦危害社會對於學籍資格認證制度之信賴，加上黃女曾被清大原諒卻再次犯行，審酌後依5次變造特種文書罪，判處黃女1年5月徒刑，得易科罰金51萬元，全案可上訴。