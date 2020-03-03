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臉長孕斑！40歲辣妻「人工受孕→子宮肌瘤開刀」　超曲折懷孕史：每秒都像爆炸

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▲辣孕媽。（圖／叢佩欣授權引用）

▲凍齡辣媽。（圖／「左左媽咪的瘋狂Fantasy」提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名40歲辣妻多年來為求子，不僅多次人工受孕，還曾開刀拿掉子宮肌瘤，而敏感的體質，更讓她在懷胎過程中嘗盡苦頭，眼看再過幾天就能「卸貨」，並迎接珍貴小生命的到來，她期待卻也不禁鼻酸，直呼「媽媽真的很偉大！」

「為了懷孕生子這件大事，真的付出很多。」叢佩欣7年前多次人工受孕都沒中獎，休息幾年後，開刀處理子宮內膜異位症，緊接著去年做試管前，又手術拿掉子宮肌瘤，而後就是一串試管療程，「雖然辛苦，但還是有動力支撐下去，因為我不想輕易放棄任何機會，結果...終於如願懷孕了，謝謝老天成全。」

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▲凍齡辣媽。（圖／「左左媽咪的瘋狂Fantasy」提供）

▲好不容易懷孕成功，隨著而來的是更巨大的挑戰。（圖／「左左媽咪的瘋狂Fantasy」提供）

然而，考驗才剛剛開始，前3個月叢佩欣每天頭暈想睡覺，總覺得身體怪怪的，但又講不出哪裡不舒服，不僅胸部快速漲大，連乳頭跟乳暈也大到不忍直視，她苦笑，「我每次都以為我奶頭是可麗露，身上的體味也變得非常囂張，而腋下、該邊、乳頭乳暈，能黑的完全無一倖免，尤其是下體，從美味的水蜜桃，變成一張醜陋的狒狒臉。」

以前她聽過來人說，大部分只會在前面1-4個月孕吐，「我天真無悔地相信這個古老的傳說，以為從此一帆風順、幸福美滿可以好好大啖美食，結果幾天後又恢復孕吐的惡夢，還給我變本加厲、越吐越慘」。

直到懷孕第5個月，寶寶持續變大、變重，她也不知骨盆哪裡不對勁，結果某天突然就完全無法走路了，只好開始坐輪椅、包成人尿布，生活中每個動作幾乎是在尖叫爆哭中完成；無奈的是，看醫生也沒有用，因懷孕無法用藥，怕影響寶寶生長，所以只能臥床休息，過了將近1個月才能稍微正常活動。

▲凍齡辣媽。（圖／「左左媽咪的瘋狂Fantasy」提供）

▲她的求子路特別艱辛。（圖／「左左媽咪的瘋狂Fantasy」提供）

去年11月，由於新店剛開幕的緣故，她一直處於高壓狀態，當時她沒意識到，懷孕後的身體已經不一樣了，怎料某天感覺下體好重，彷彿有東西要跑出來，她才趕緊赴醫院求診，被醫師警告「子宮頸變短，寶寶位置下降，隨時有滑出來的風險，所以一定要臥床安胎。」

聞言，叢佩欣乖乖遵照醫囑，不敢輕舉妄動，「只是孕吐的狀況越來越嚴重，食慾很差也越吃越少，嘴巴24小時都是吐出酸味，牙齦也漸漸出血，喉嚨都是灼熱感，每天都在打巨大的嗝。原本沒有排便問題的我，第8個月排便時，小菊花竟然出血，又痛又難受。」

最近，她的恥骨更是爆出劇痛，「完全KO！就是骨盆腔裡有原子彈在爆炸的感覺，每秒都在爆炸衝撞，炸到整個恥骨無力抵抗，一樣是寸步難行、痛不欲生；還有愛美的我，第9個月竟然出現孕斑，馬上變成大花臉，這對於一個注重保養的媽媽，簡直是天打雷劈萬劫不復。」

▲凍齡辣媽。（圖／「左左媽咪的瘋狂Fantasy」提供）

▲這陣子她的恥骨爆痛，彷彿骨盆腔裡有原子彈在爆炸。（圖／「左左媽咪的瘋狂Fantasy」提供）

叢佩欣也提到，「我心臟不好，有二尖瓣膜脫垂跟三尖瓣膜閉鎖不全的問題，懷孕中期就一直很喘、呼吸困難，去買了氧氣瓶來吸也沒有改善，晚上都要先坐著醞釀睡意，再慢慢調整姿勢躺著睡著。因為高齡40，所有的風險都很高，每一次的檢查也都是戰戰兢兢，深怕前面的努力就這樣功虧一簣。」

如今孩子即將出世，她不禁感慨，「其實我完全沒有想到，懷孕竟然是這樣的，至少身邊的人都沒有這麼精彩。建議想生小孩的夫妻要做好溝通，在有共識之下完成，互相扶持給媽媽加油打氣，不然兩個人都會很辛苦。」

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