　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

翻開4年前泛黃多益！他愣見神預言「連武漢都寫出來」　網：抓到時空旅人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲翻開4年前多益試題！他愣見神預言「連武漢都寫出來」　網：抓到時空旅人。（圖／翻攝自PTT）

▲連城市名都出現了。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／周亭瑋報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，目前仍處於警戒期。一名網友昨天心血來潮，翻閱4年多前買的多益模擬試題，沒想到其中一題竟出現「神預言」，雖然上面提到的是「流感」，和如今的情況有些差異，但還是讓大票網友驚呆不已。

網友8日在PTT八卦板發文直呼，「小弟今天順手拿起超過4年前的多益模擬試題來翻，我就問一句，有沒有比這更準的？XX雜誌社出品，時空旅人確認。」

請繼續往下閱讀...

只見該題本第三回的第102題，上面寫道「____ in wuhan, China, the flu spread rapidly throughout the country.」最讓原po不敢相信的是，竟然連武漢都標出來。

▲▼ 南韓大邱／醫療人員移送疑似病例。（圖／路透）

▲新冠肺炎在全球擴散。（圖／路透）

po文一出，掀起巨大回響，鄉民們紛紛回應，「時光旅人抓到了，快調查是誰」、「等等有穿黑色西裝的人敲門時，記得別開」、「猜測可能是交通樞紐的關係才用武漢」、「算你厲害，這都能找到」、「好扯，時空旅行違法了吧」、「時空旅人！這本多益有毒」、「太神啦，MIB快出動清除記憶」。

當然，比較嚴格的網友認為，上面寫的是流感，所以並不完全吻合，「題目是flu不是virus ，不給過」、「流感跟病毒不同」。另外，還有網友留言指出，此書於2009年6月出版。

 
ET快訊
新北罹癌女議員身分曝光！臉書首發聲：積極就醫中
酸罷韓55萬份連署「灌水灌過頭」　孫大千：成為一件世紀大笑話
有人走著走著就沒了…金銀潭醫院曝疫情慘況！患者插管一個沒一個
市場買口罩套x3！家人一用「超悶」全打入冷宮　網有感：差點窒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南韓檢驗1天破8千！醫檢師「台灣不需要」...曝實驗室秘辛　網長知識了

天兵同事「酒精+水」拖地...超濃味道狂飄　內行急勸母湯：危險又沒效

第一線不只醫護！急診醫揭「背後4大功臣」　危險程度、壓力破表...網淚讚支持

台灣0負評Youtuber「鄉民推爆3頻道」...第一名是混血女神　網吐真心話

帶她逛百貨公司！霸氣尪「一張卡給刷爆」...神招安太座　萬人讚爆

現僅是新冠肺炎疫情發展初步階段⋯台大學者籲：防疫不該只作邊境管制！

中研院英文變「中國科學院」...立委要求改名：讓世界看見台灣的厲害

林佳龍一人分飾兩角！拍短片「示範咳嗽禮節」：生病別搭大眾運輸

讚爆防疫工作！日YouTuber「一定要加入WHO」挺台灣：是為了全世界好

夏疫情趨緩＝假象！　醫曝新冠肺炎「決戰點在秋冬」：爆發難追感染源

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

心疼醫護人員...他捐整車營養品 護理師感動泛淚：服務被肯定！

帶她逛百貨公司！霸氣尪「一張卡給刷爆」...神招安太座　萬人讚爆

現僅是新冠肺炎疫情發展初步階段⋯台大學者籲：防疫不該只作邊境管制！

中研院英文變「中國科學院」...立委要求改名：讓世界看見台灣的厲害

林佳龍一人分飾兩角！拍短片「示範咳嗽禮節」：生病別搭大眾運輸

讚爆防疫工作！日YouTuber「一定要加入WHO」挺台灣：是為了全世界好

夏疫情趨緩＝假象！　醫曝新冠肺炎「決戰點在秋冬」：爆發難追感染源

翻開4年前泛黃多益！他愣見神預言「連武漢都寫出來」　網：抓到時空旅人

都中文外國人怎麼用？立委轟「台灣旅宿網功能殘破」　觀光局還要砸4億精進

雷雨鋒面夜襲降10度！彭啟明：北部周二上班時間會很有感　最低溫時間曝光

愛上台灣原鄉！Petr熱愛探索山林中未竟之地　與妻子舉辦多場台灣罕見山區越野馬拉松

疫情衝擊內需產業營收衰退上看三成　經長：裁員減薪企業不得申請紓困

網拍出清10年前庫存口罩！2千枚一組「價飆台幣5萬」　日本議員挨轟道歉

橘貓「炸毛聳背」哈士奇狀況外　牠上前搖尾巴討玩...下場超悽慘

帶她逛百貨公司！霸氣尪「一張卡給刷爆」...神招安太座　萬人讚爆

現僅是新冠肺炎疫情發展初步階段⋯台大學者籲：防疫不該只作邊境管制！

老夫老妻恩愛秀起來！結婚10週年夫妻免費入園義大世界　

發燒咳嗽回家隔離！　瑞士不再檢測「輕症患者」減輕醫院壓力

具荷拉過世4個月「哥哥為遺產告生母」！　揭兄妹童年：10歲後媽消失了

最有錢／美股跌不停？債劵基金避險保本又可打敗定存

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

舒淇踩高跟鞋重摔！　 「臉部朝下」滑倒...工作人員全嚇傻

生活熱門新聞

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

澳音樂家狂咳？台女高音直播還原現場

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

德國工作中　台醫師：台醫療世界第1是笑話

大雨響春雷熱區出爐！驟降14℃逼冷氣團

深夜變天！周二全台有雨降10度　下波低溫恐達強烈冷氣團

許常德：「廢物」浪費陳時中時間

劉真「心臟移植」順位後移？醫曝「不得已原因」

去健身被警抓走　在泰台人遭消毒

家人一用口罩套　「超悶的」網有感狂+1

1萬5買iPhone！一開機「有小助理」傻爆眼

魔幻重建「中華商場」4月拆除！

更多熱門

相關新聞

夏疫情趨緩＝假象！　醫曝新冠肺炎「決戰點在秋冬」

夏疫情趨緩＝假象！　醫曝新冠肺炎「決戰點在秋冬」

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，台灣目前45人確診，15人已出院。醫師表示，新冠肺炎雖然會在夏季趨緩，但不會真的消失，真正的決戰點是在冬季，如果政府沒有提前準備疫苗、藥品，到了冬天疫情開始大爆發，就很難控制了。

抗「疫」利器快篩拚量產　經部：半年後量產300萬劑

抗「疫」利器快篩拚量產　經部：半年後量產300萬劑

皮克斯《1/2的魔法》登票房冠軍

皮克斯《1/2的魔法》登票房冠軍

新冠病毒可在車廂內傳播4.5公尺

新冠病毒可在車廂內傳播4.5公尺

關鍵字：

多益神預言武漢新冠肺炎武漢肺炎COVID-19流感PTT時空旅人

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

謝金燕辣挺「魔鬼級巨胸」：為了紅很久

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

周杰倫海邊牽手拍全家福！

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面