翻開4年前泛黃多益！他愣見神預言「連武漢都寫出來」　網：抓到時空旅人

新冠肺炎疫情衝擊全球,目前仍處於警戒期。一名網友昨天心血來潮,翻閱4年多前買的多益模擬試題,沒想到其中一題竟出現「神預言」,雖然上面提到的是「流感」,和如今的情況有些差異,但還是讓大票網友驚呆不已。

網友8日在PTT八卦板發文直呼,「小弟今天順手拿起超過4年前的多益模擬試題來翻,我就問一句,有沒有比這更準的?XX雜誌社出品,時空旅人確認。」

只見該題本第三回的第102題,上面寫道「____ in wuhan, China, the flu spread rapidly throughout the country.」最讓原po不敢相信的是,竟然連武漢都標出來。

po文一出,掀起巨大回響,鄉民們紛紛回應,「時光旅人抓到了,快調查是誰」、「等等有穿黑色西裝的人敲門時,記得別開」、「猜測可能是交通樞紐的關係才用武漢」、「算你厲害,這都能找到」、「好扯,時空旅行違法了吧」、「時空旅人!這本多益有毒」、「太神啦,MIB快出動清除記憶」。

當然,比較嚴格的網友認為,上面寫的是流感,所以並不完全吻合,「題目是flu不是virus ,不給過」、「流感跟病毒不同」。另外,還有網友留言指出,此書於2009年6月出版。