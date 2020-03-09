翻開4年前泛黃多益！他愣見神預言「連武漢都寫出來」　網：抓到時空旅人

▲連城市名都出現了。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／周亭瑋報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，目前仍處於警戒期。一名網友昨天心血來潮，翻閱4年多前買的多益模擬試題，沒想到其中一題竟出現「神預言」，雖然上面提到的是「流感」，和如今的情況有些差異，但還是讓大票網友驚呆不已。

網友8日在PTT八卦板發文直呼，「小弟今天順手拿起超過4年前的多益模擬試題來翻，我就問一句，有沒有比這更準的？XX雜誌社出品，時空旅人確認。」

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只見該題本第三回的第102題，上面寫道「____ in wuhan, China, the flu spread rapidly throughout the country.」最讓原po不敢相信的是，竟然連武漢都標出來。

▲新冠肺炎在全球擴散。（圖／路透）

po文一出，掀起巨大回響，鄉民們紛紛回應，「時光旅人抓到了，快調查是誰」、「等等有穿黑色西裝的人敲門時，記得別開」、「猜測可能是交通樞紐的關係才用武漢」、「算你厲害，這都能找到」、「好扯，時空旅行違法了吧」、「時空旅人！這本多益有毒」、「太神啦，MIB快出動清除記憶」。

當然，比較嚴格的網友認為，上面寫的是流感，所以並不完全吻合，「題目是flu不是virus ，不給過」、「流感跟病毒不同」。另外，還有網友留言指出，此書於2009年6月出版。