擺脫職場憂鬱！找出自己「想做的事」　重新感受自在快樂

▲當你開始做自己「想做的事」，人生將有漂亮的大轉彎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

作者：Cinyee Chiu

摘自：《人生就求一次如魚得水：紐約金獎插畫家的自由生活提案》

【漂亮的人生大轉彎】

如果人生是一張逐漸展開的地圖，在我開始主動追尋的那時，出現了一個明顯的轉折—時間證明改道後是一條康莊大道。

如果問問二十歲的我，十年後的自己會是什麼樣子，我的想像一定會跟現在的事實差十萬八千里。我大概會回答：「工作穩定，應該是管理階層，又或許出國念了兩年商管碩士。結婚兩三年，應該已經有了第一個孩子，也買了房，並開始付房貸，或許買在臺中，或許臺南，總之在臺灣。雖然收入穩定，家裡主要經濟收入還是靠老公（我沒對自己有「很會賺錢」的期許）。畫畫的興趣呢？還是會畫，大概就時不時放網路上分享那樣。」

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好吧，就是個很普通的人生，我也沒太多想像力，老實說，這也是參考其他人的人生來的。

我現在三十一歲，是出國念了兩年的書沒錯，念的卻是插畫。做為自由插畫家已經第三年了，作品跟事業都算成熟穩定，客戶遍及全球，歐洲、美洲、亞洲都有，接過各種類型的插畫案子。自由接案的工作模式讓我有充分的時間與空間的彈性，我能睡到自然醒、能在家穿著睡衣工作—這個「家」可以在世界各地，因為有很長的一段時間，「家」是我們旅途中的airbnb。對了，我還嫁了個哥倫比亞的老公，還沒確定未來在哪裡定居，但很可能不是臺灣。

這樣告訴二十歲的我，我肯定不會相信，這什麼神發展？哪有這麼夢幻？

嗯，是比二十歲時的想像有趣多了、立體多了。而且我可以很篤定地說，這是我 Cinyee Chiu 的人生，不是誰的複製貼上。

這樣完全意料之外的人生，到底是從何時開始、又如何發展出來的呢？

若要以一句話結論，那便是因為我開始做自己想做的事。

好學歷才不是找工作的一切靈藥

從小到大的學生生涯，我一直都是個「好學生」。認真讀書，以考試高分為目標，家裡三個孩子中，我是最讓父母省心的那個。雖然從小就對美術表現出興趣，國中開始自己會塗塗畫畫，卻一直很有「自知之明」地將畫畫當作純粹的興趣。

那當然，靠畫畫維生不是吃不飽餓不死嗎？上了大學後自覺應該開始為未來做打算，更是停筆了四年沒畫畫，認真念書。那時將自臺大醫學系畢業，畫畫又超強的前輩視為偶像，覺得以後能像前輩這樣就圓滿了，有在賺錢又有社會地位，空閒時還能持續產出高質量的圖，真的是各種崇拜。但繼續畫畫之前，首先我得先有個收入不錯的穩定工作。

真奇怪啊，為什麼會有這樣的想法呢？想做什麼為什麼不直接去做呢？想要畫畫還要依附於「有其他工作」的前提之下，表示「工作」的意義只在賺錢養家、養自己吧？

「難道不是嗎？」如果你是這樣想的話，請再問問自己一次：「目前的工作與生活還滿意嗎？」因為你可能還要再工作個三、四十年呢！不是因為成就感、不是因為喜歡、不是因為能創造自己認同的價值，單純靠賣時間賺錢的工作要撐這麼久太苦啦！

不過這個概念對於還未進入社會的學生來說，是比較難深入體會的。「理想工作」對於當時還是學生的我來說，定義可能更接近於「錢多事少離家近」，至於實際上是在做什麼不是最重要的，如果剛好能有些社會地位更好。

因此我讀了經濟系（其實如果考更好的話，會去念財經），要工作的話出路廣，要深造的話底子穩，臺大學歷也漂亮，進可攻退可守，算是保守的安全牌吧。簡單來說，還是學生的我根本沒有認真想過以後要做什麼工作，反正船到橋頭自然直，從小到大一直是這樣的。社會環境也普遍給予一種暗示——「認真讀書考上名校就能得到理想工作」「有漂亮的學歷，到時候就是你挑工作，不是工作挑你」，好像學歷好就是一切的解答。

才怪咧，到底是誰給你這樣的信心啊？妖言惑眾。

我到大學快畢業，「找工作」成為迫切問題的時候，才恍然這個「學歷百靈藥」根本是謊言，我怎麼覺得這些工作都不是我想要的呢？「好好讀書」跟「未來找到理想工作」之間的關聯性竟意外地低，這個騙局揭露得真遲啊！我的理想工作究竟要有哪些條件，什麼工作可以讓我發自內心地覺得「好想工作！」這些問題我才終於慢慢開始琢磨。

結果一琢磨就越來越偏離本科啦！大學畢業的我發現相關科系的工作我半個都沒興趣，聽到進入金融界工作的朋友真心喜歡自己的選擇，每天忙碌且充實，收入又多時，我真心羨慕，他能找到自己想做的事，做的與所學還一致，真好啊。但我真的對銀行業提不起興趣。

不想面對無聊的工作市場的同時，在停筆四年後，我又開始畫畫。畢業後將近一年的時間，我一邊投履歷打發父母，一邊累積作品。例如一些儲備幹部、聽起來就像「我也不清楚要做什麼，但進去之後再說吧」那樣的職缺。可是很顯然的，假裝的熱忱騙不了人，面試官們總能察覺出其中的不對勁並把我刷下。後來是等到爸媽終於受不了了，覺得我要錯過新鮮人的保鮮期了，在「端茶小妹也可以啦」這樣的話說出來後，我才開始找畫畫相關的工作。

雖然這時還是在等別人發給我「許可權」，總要到父母「允許」我可以不找「正經工作」，我才敢動，但這總算是我的地圖上，開始往畫畫方向偏移的第一步。

做自己，彷彿讓我再次重生

開始換方向找工作後，我很快地被一家獨立遊戲公司雇用。老闆從我生嫩的作品集中看出潛力（我暗自覺得老闆心臟很大顆），我開始做遊戲2D美術、畫角色、畫遊戲介面等等，一做就是時光飛逝的三年。這段期間我也慢慢摸索自己想做什麼，從大範圍的畫畫設計，一直收斂到動畫插畫，最後決定留學學插畫，在遊戲公司工作的最後半年多，我在朋友的推力下，開始準備學校申請。那時候比起需要錢，我更需要時間，老闆也很慷慨地批准了我在家工作的要求，按時計費。

出國念書前，聽聞視覺設計畢業的朋友說，學生生活就是沒日沒夜地畫。我當時覺得超期待的，而實際開學後的我確實是畫得沒日沒夜，但超過癮！對於曾經停筆四年的我，對自己一直略感歉疚，所以在留學的時候就統統一口氣補回來！好好享受每一個細細雕琢畫面、細節的時刻，享受花一兩個小時只是在微調選色、享受研究新的技法、享受努力達到自己能滿意的畫面，然後因為眼界提高了，所以對同樣的作品感到不滿意，但接著又畫出自己能滿意的結果，然後重複。

為什麼做這麼美好的事情也稱作是「學習」呢？我感覺自己像終於被放進正確土壤的種子，拔竄成長；像是終於進了水裡的魚，驚喜地體驗從前無法想像的悠遊自在；像是終於燒到乾柴的火苗，恍然了解原來之前爬過的都只是濕土。

我被猛然點亮，忽然感到濃烈地活著。

感受到這個體悟的當下，我又重新誕生了一次。

這時候我的地圖路線已經明顯地改道，開始篤定往前邁進。在感覺切進了我的人生「正軌」之後，我前進的速度越來越快。

「雖然才剛起步沒多久，但我知道繼續畫下去，會讓我越來越耀眼，因為我已滑進人生的正軌。在這軌道上如果無法通往耀眼的自我，沒有其他軌道更能帶我趨近那裡了。」二○一七年我剛從插畫學校畢業沒多久，還很嫩的時候，在網上分享從經濟系轉插畫跑道的經歷時是這樣寫的。

而現在的我已經替許多國際客戶畫過插畫，在臺灣有更多人認識我，並且參與過第二十九屆金曲獎的動畫繪製，還得到了紐約插畫家協會二○一八年廣告類的金獎！

所以這是一本「你應該做你自己」那樣老生常談的書嗎？大概吧，我也覺得「做自己」好像都聽到爛了，但切身地在自己身上驗證了一回，一個人生漂亮的大轉彎，我深刻地被說服，並且打從心底希望你也有機會感受到這份自在的快樂。

★本文經圓神出版社授權，摘自《人生就求一次如魚得水：紐約金獎插畫家的自由生活提案》。

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