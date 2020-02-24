應徵美編「電腦專長空白」沒附作品　自傳僅填4字...秒打臉：碎紙機伺候

▲面試示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

「履歷」是雇主對求職者的第一印象，也是很多公司的第一個門檻。一名網友就分享一則應徵美編職位的履歷，除了相關能力專長一欄是空白的，自傳也僅以簡單4字呈現，讓他好奇如果遇到這樣的人，雇主們是否會願意接受對方前來面試。

「好奇各位主管會面試這樣的人嗎？」一名網友在mobile01上發文，他表示近日部門要招募美編設計人員，其中一則履歷讓人特別印象深刻。原來要應徵美編的求職者，不僅電腦專長、證照一欄空白，也沒有附上自己的作品，自傳上僅留下「認真負責」4個字，讓人超無言。

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▲ 原PO分享部門收到的履歷 。（圖／翻攝自mobile01）

貼文一出，網友們笑翻表示「碎紙機伺候吧」、「自我感覺良好，不擅溝通，通常內心的自我防禦很高」、「從履歷上看不出有認真負責」、「你確定這不是應徵者跟老闆說好的暗號」、「我不會讓他來面試，太隨便了」。

其他人則是提出不同想法，有人認為要看公司的薪水和工作內容，如果太血汗，求職者這樣的反應是情有可原的，「沒3萬我可能連4個字都懶得打。」還有人舉聯華電子榮譽副董事長宣明智面試的例子，呼籲不要從表面判斷一個人的做事能力。

原PO最後也透露，雖然對方的履歷實在是簡約到不行，但老闆卻嘆「人不好找」，還是希望讓應徵者來面試看看再做決定。

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