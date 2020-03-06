翻開打卡紀錄！老闆驚見「3員工的小秘密」　超糗痕跡惹笑網：這個豬隊友

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名老闆最近查看員工的打卡紀錄時，赫然發現三人的上班時間都一樣，其中還犯了「超笨錯誤」，讓他忍不住燃起怒火。對此，網友們已見怪不怪，紛紛建議原po看監視器釐清，或者直接改用指紋打卡。

老闆在「爆廢公社」傻眼發文，直呼「有沒有數學專家能幫我解答一下，三個員工一整個月不論遲到與否，都能同時打卡的機率到底有多高？」

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不僅如此，打卡紀錄上還有明顯塗掉的痕跡，這讓身為老闆的原po哭笑不得，感嘆「太明顯...打完才發現夥伴請假，完全沒有掩飾。」

▲竟然還有立可帶塗掉的痕跡。（圖／翻攝自爆廢公社）

po文一出掀起熱烈討論，網友們紛紛笑虧，「代打卡技術需要再加強」、「修正帶的部份是豬隊友嗎」、「同事感情不錯喔」、「代打還打錯用立可帶塗掉，太不用心了」、「代打卡已經不是傳說了」。

同時不少人建議，「代打卡者取消當月全勤」、「直接約談，代打卡罰錢，就不敢了」、「裝監視器或改指紋打卡」、「先有監視器證據，再來質問對方」。

另外，也有網友善意解讀，猜測是否因開門員工最晚到，才導致大家進公司的時間一樣。老闆對此回應，「三個人都有鑰匙唷！」

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