機車停路邊自摔還猛催油門　轟！機車變火球...醉騎士命大輕傷

▲酒駕男子騎車自己摔倒，機車竟起火燃燒變成火球。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

廖姓男子8日早上騎車經過大里區大峰路，疑因酒醉停路邊，重心不穩倒地後還強催油門，結果機車起火燒成火球。消防隊雖立即到場撲滅火勢，但機車已燒到剩骨架。人則輕傷送醫。警方表示，廖男酒測超標，涉犯公共危險罪，將依法送辦。

台中市消防局8日早上6點獲報，大里區大峰路有一台機車自摔後，起火燃燒。消防分隊立刻出動人車前往，到場後發現機車已燒成火球，隨即佈水線，迅速撲滅火勢。騎機車59歲廖姓男子則躺在路邊，人雖清醒，但卻語無倫次，身上也有濃濃酒味。消防隊檢查傷勢，發現他只受到輕傷，先將他送往澄清醫院治療。

▲▼消防隊抵達現場，迅速將火勢撲滅。（圖／民眾提供）

霧峰分局員警聞訊到場，經調閱監視器發現，廖男騎車到該處停在路邊，因重心不穩倒地，自摔後還催油門，緩慢起身走到路邊才躺下。經酒測確認超標，將依公共危險罪嫌移送法辦。

警方呼籲，目前每月酒駕及擴大臨檢勤務仍維持至少8次以上，各單位也利用巡邏勤務，針對酒駕情形加強取締，不因防疫工作而取消。酒駕罰款金額高，疫情期間，警察仍會積極取締酒駕，民眾切勿心存僥倖而傷了荷包。

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