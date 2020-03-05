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台中甲等托嬰中心驚傳虐嬰　2月大女嬰托育2天竟全身瘀青

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▲▼2歲女嬰送托2天，就全身瘀青，家長心疼投訴民代。（圖／民眾提供）

▲2個月大女嬰送托2天，就全身瘀青，家長心疼投訴民代。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中驚傳虐嬰！家長投訴，2個月大女嬰送到南屯區某托嬰中心托嬰2天，身上竟出現許多瘀青，該托嬰中心去年竟還獲得甲等評鑑，令人氣憤。台中市社會局對此表示，經查發現托育員有用力拍背、搖晃等不當行為，將盡速偵辦，若屬實就依法嚴辦。

民眾5日向市議員張耀中投訴，女兒剛出生2個月，2月中找到南屯區大聖街的私人托嬰中心，看到它去年獲評鑑甲等，放心地將女兒委託他們照顧。豈知，他2天後發現女兒身上竟出現多處瘀青，前往托嬰中心看監視器畫面，發現有2名托育員對孩子動作十分粗魯，出現用力拍背、搖晃、拋擲、壓頭強迫趴臥等，根本就是虐嬰。

▲▼2歲女嬰送托2天，就全身瘀青，家長心疼投訴民代。（圖／民眾提供）

▲▼社會局強調將速查嚴辦，並加強稽查托育中心。（圖／民眾提供）

▲▼2歲女嬰送托2天，就全身瘀青，家長心疼投訴民代。（圖／民眾提供）

市議員張耀中說，這一家托嬰中心去年獲社會局評鑑甲等，家長看到覺得放心才送孩子過去，竟發生虐嬰事件，官方評鑑成績竟不能全信。他要求社會局揚棄以往優等、甲等、乙等3及評鑑，研擬出一套新的評鑑機制，才能讓家長據此放心送托。

他補充說，今天仍有部分家長繼續將小孩送到該托嬰中心，社會局應盡速處理，該撤照、停招就盡快決定，並追查是否有其他受害者。

中市社會局表示，家防中心獲報已立即與女嬰父母前往調閱監視畫面，證實所言不假。目前全案正加速偵辦，托育人員及中心若確定違法屬實，將分處6萬至60萬元罰鍰，並公布其姓名或名稱；情節嚴重者將停辦1個月以上，1年以下；屆滿未改善者，將廢止其設立許可，絕不寬貸。

社會局也說，未來針對托嬰中心1年將稽查4次，如有檢舉或特殊情形，則增加稽查次數。另外，托嬰中心3年需接受一次評鑑，市府今年度將修訂指標內容，全力落實服務品質，維護幼兒及家長權益。

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