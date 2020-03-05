2線3刑事局警官借錢不還！她報案抓人驚知：冒牌貨還一堆黑歷史

▲前科男謊稱自己是刑事局2線3星警官，詐騙女網友匯款。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

前科累累的陳姓男子竟假冒刑事局2線3星中階警官，在網路上認識女網友後，藉故借錢不還。女網友只好找上警察局才發現對方是假警官，憤而提告。刑事局中部打擊犯罪中心日前在彰化逮捕陳男，並起出大批警用裝備，連警察大學外套都有，警詢後依詐欺等罪嫌送辦，並呼籲其他受害民眾勇於指認。

刑事局中打今年1月間接獲台中市警察局通報，查詢隊部是否有一名陳姓同仁，經了解來意後發現，陳姓男子竟對外自稱是中打刑事警官，透過網路交友認識女網友後，再藉故借錢。女子誤信，轉了2萬5千元到他的銀行帳戶，事後發現對方竟避不見面，才通知警察局，得知是假警官，憤而提告。

▲男子在網路放上自己窗上刑警背心照片，取信女網友。（圖／民眾提供）

中打獲報後，立刻報請台中地檢署檢察官指揮，經調閱陳男資料分析並進行蒐證，確認他分別在彰化市及員林市2處租屋居住。專案人員2月17日清晨7點見時機成熟，會同彰化、員林2分局，前往他住處逮捕，同時搜出大批警察裝備。包括警察制服、刑警背心、刑警外套、中央警察大學運動服、警察短袖運動T恤、二線三星警用階級章、警用大盤帽、警便帽、改造手槍（含彈夾）、道具槍、警用甩棍、無線電、手銬、槍套、行動電話等等贓證物。

▲▼警方搜出前科男收藏的警用裝備，連警大運動外套都有。（圖／民眾提供）

警方另外查出，陳男用類似手法欺騙女網友就有3個案，他更向戶政事務所謊報學歷登記，警詢後依詐欺、偽造文書及槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送法辦，並呼籲其他受害民眾能勇於指認。

警方表示，網路交友應小心謹慎，對方若以警察人員身分交往者，可撥打「165反詐騙專線」查詢。歹徒多半先在網路社群或臉書上認識後，再透過Line或Messenger等通訊軟體交談，互動一陣子之後，謊稱警察人員及律師等專業人員身分，藉以降低警戒心後，開始以各種理由借貸金錢，甚至慫恿內線投資等詐財話術，因此網路上交友聊到錢，很有可能就是詐騙。

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