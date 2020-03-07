防疫無假期　彰警持續每月至少4次酒駕執法

▲彰化縣警局持續每月至少有4次的酒駕執法。（圖／彰化縣警局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為因應新冠肺炎疫情防疫期間，警察機關也投入協助防疫相關工作，在「萬事莫如防疫急」的工作氛圍下，為避免民眾及員警受肺炎病菌感染的風險，目前警方執行取締酒後駕車攔檢，已暫停使用酒精檢知器，彰化縣警察局特別強調，現階段每月至少有4次取締酒後駕車，執法強度並不因防疫而鬆懈。

警察局交通隊表示，以往每月專案性酒駕取締勤務規劃約6次，其中警政署規劃全國同步執行每月2次，彰化縣警局規劃全縣性每月至少4次，各分局依轄區特性也會自行規劃；目前雖因新冠肺炎疫情防疫期間，優先投入警力配合協助防疫相關工作，惟遏制酒後駕車本為警察維護交通安全的重點工作，因此警察局依據轄區特性及警力調度，在3月份仍有規劃全縣性取締酒後駕車計3次，除此之外，也由各警察分局針對酒駕易肇事路段、時段，自行辦理各項取締酒駕勤務，並結合線上巡邏、交整崗等勤務攔查，維持酒後駕車執法強度。

因現行取締酒後駕車攔檢勤務，利用酒精檢知器進行初篩時，因多人共用且吹氣口無法更換，而有飛沫傳染病媒之虞，為避免民眾產生疑慮，目前警方已暫停使用酒精檢知器；而對疑似酒駕的駕駛人所使用的呼氣酒精濃度測試器，其吹嘴是採用一次性全新的吹嘴，且彰化警方也已制定酒精濃度測試器逐次清潔消毒的標準作業程序，以確保受測者及執勤員警的健康安全。

警察局呼籲，為維護大眾用路人安全及建構安全的交通環境，在做好相關防疫的保護措施下，持續嚴正酒後駕車執法不打烊。

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