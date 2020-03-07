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獨／邀小一女童巡校園　學校警衛伸狼爪猥褻辯是「長輩的關愛」

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▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

國小警衛伸狼爪猥褻小一女童，辯稱是長輩的關愛。圖為示意圖。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

就讀國小一年級的女童萱萱（化名）因圍棋課臨時停課，在校園內遇上學校警衛阿城（化名）。阿城竟誘騙萱萱一起巡視校園，帶她到沒有監視器的教室外，強伸狼爪進她內褲猥褻得逞。阿城坦認犯行，稱是「長輩的關愛」，台中高分院依強制猥褻罪判他3年1月，全案仍可上訴。

判決書指出，男子阿城2018年擔任太平某國小警衛，負責校園保全工作。同年4月30日傍晚5點左右，阿城看到就讀該校國小一年級，年僅6歲的女童萱萱放學後獨自走在學校操場，主動上前關心，並邀她一起巡視校園，檢查教室窗戶有沒有關好，單純的萱萱一口說好，殊不知竟落入惡狼圈套。

阿城仗著自己熟悉校園，將萱萱帶到監視器拍不到的自然教室外，假意詢問她有沒有吃飽，再從後方強抓她，同時伸出狼爪，強行伸進她內褲內觸摸陰道外部。受到驚嚇的萱萱，返家後不敢跟父母說，直到隔月初，媽媽跟她聊天時問說有沒有被人亂摸身體，萱萱才講出上情，並顯露出害怕表情，之後更會要求爸爸陪她一起睡覺，不敢獨自睡。

阿城挨告後遭起訴至一審均否認犯行，他在國小性別平等教育委員會訪談中，坦認「基於一個長輩愛護低年級學生的心情，有可能是在幫小朋友整理衣褲時，不小心碰觸到」、「只要發現小朋友衣角跑出來，不論男生或女生，就會主動幫學生將衣角塞入褲子中，過程中，手就會深入褲子中。但僅限於低年級。」

法官為求慎重，多次傳喚萱萱、其母親與學校老師等，釐清現場情況。認為，萱萱雖然只是未滿7 歲幼童，但對於客觀事實記憶、描述，均有相當可信度。加上她智慮單純，與阿城無任何過節，若非確實親身經歷遭被告強制猥褻之情，應無法憑空虛構捏造情節，依強制猥褻罪判刑。

阿城不服上訴台中高分院，終於坦認犯行，並與萱萱父母46萬達成和解，除當場給10萬元外，餘款分60期按月支付，也希望能換得緩刑。法官據此改判3年1月，因不服緩刑要件，予以駁回。

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