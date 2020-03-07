新北出動600警力酒測　侯友宜衝第一線「望、停、測、拋、消」

▲侯友宜到現場視察酒測狀況。（圖／新北市政府警察局提供，下同）

記者黃巈禾／新北報導

防疫期間新北警執行各項重大交通違規取締不打折，為保護民眾及員警健康安全，新北市長侯友宜6日親自視察酒測防護措施，新北市政府也提出「望、停、測、拋、消」等5步驟，提醒警方勤務酒測兼顧防疫策略，防止任何防疫破口產生。

新北警方結合衛生防疫專家的建議，訂出一套酒測防護標準作業流程，每次使用後即針對裝備進行外部消毒及擦拭保養，打造隱形隔離防護網，同時也提高同仁防護觀念，為彼此的衛生做把關。

新北市政府並提出「望、停、測、拋、消」等5步驟，提醒警方勤務酒測兼顧防疫策略，一、望：觀望駕駛行為及是否有酒容；二、停：攔停可疑酒駕車輛；三、測：以酒測器施測 施測前後安全消毒；四、拋：集中拋棄吹嘴避免再次污染；五、消：器具消毒保障衛生。

為避免民眾誤認防疫期間警方會疏於執法，新北市6日晚上實施全市同步取締酒後駕車暨擴大臨檢勤務，新北警局長陳檡文亦親自前往三重、林口等地區關心員警執勤狀況，並指示各級幹部疫情期間警察工作將更加繁重，務必確保第一線員警有充足口罩、酒精等防疫用品，要求幹部應指導同仁恪遵相關SOP流程，勿成為防疫破口。

陳檡文表示，警方執法無因防疫有所懈怠，未來仍將持續執行各項勤務，確保治安、交安穩定，保障市民安全，經統計3月6日出勤警力數600人次，規劃89處路檢點，共查獲酒後駕車13件13人、通緝犯16人、毒品案4件6人、通報改裝致噪音排氣管車輛298件、其他交通違規178件。

陳檡文指出，新北市警察勤務繁複，充滿各項艱難與挑戰，面對不同案類、場合，需冒著各種感染的風險，未來的挑戰還很多，將會持續做好衛教宣達、提升裝備品質與建構程序安全、才能有效降低感染風險。警方也呼籲飲酒後不開車上路，如駕駛人有身體不適，一定要和警方先行告知自主健康聲明，切勿隱瞞。