快訊／民進黨祝賀江啟臣當選：期望正向合作！盼朝野共同防疫





▲國民黨主席補選，當選人江啟臣發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨7日完成黨主席補選，由江啟臣當選。對此，民進黨發言人周江杰表示，對於國民黨今順利完成黨主席改選，民進黨表示恭賀之意，期待並祝福新主席江啟臣先生開創新局。

周江杰表示，國民黨為台灣主要政黨之一，今透過民主機制完成黨主席改選，各界亦期待朝野政黨未來展現良性互動。民進黨作為執政黨及國會第一大黨，也盼望與國內各政黨有正向的合作關係，共同推動台灣民主與完成國家重要改革目標。

周江杰說，自春節武漢肺炎爆發至今，朝野上下以防疫優先，共同維護國人健康的作為，體現在國會迅速通過防疫相關法案，展現朝野合作效率，獲得國人的肯定。政府在防疫上的優異表現，除了不負國人託付外，更獲得國際社會高度肯定。我們要特別感謝在野政黨在此非常時期，能以台灣國民利益為最高考量，共守家園安全。

周江杰說，武漢肺炎仍是當前全球最大挑戰，面對疫情變化絲毫不能鬆懈。民進黨衷心盼望未來新任國民黨主席江啟臣上任後，朝野政黨能持續在當前朝野共同防疫的基礎上，持續支持政府相關防疫工作，支持台灣實質參與WHO，面對未來的公衛、產業、經濟等挑戰，以全體台灣國人為念，一同攜手度過挑戰。