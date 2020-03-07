賴清德「推特」開通了　第一PO歡迎好友AIT莫健訪台南

▲賴清德第一篇推特貼文，獻給與莫健的會面。（圖／翻攝賴清德推特）

記者黃巈禾／台北報導

距離520就職剩下2個月的時間，準副總統也開通推特帳號，第一篇貼文就是秀出與AIT主席莫健（James Moriarty）在台南的合照，內文提到相信這次旅行使莫健對台南和台灣有了更好的了解，並增進彼此的長期友誼。

莫健1日至7日訪問台灣，此行是莫健自2016年10月上任主席後第8度訪台，在台期間將拜會我國政府高層及相關部會官員，就台美各項議題深入交換意見。蔡英文5日接見莫健，基於防疫，兩人相互用拱手方式表達致意。莫健除了恭賀蔡英文連任成功，也強調蔡英文第二任總統任期，美國將為台灣拓展台灣的國際空間。

隔日，莫健特地南下到台南與賴清德見面，兩人一同造訪奇美博物館。賴清德在臉書上提到，擔任台南市長任內，莫健上任AIT主席沒多久，就到台南參訪，兩人相談甚歡成為好朋友。

▲賴清德與莫健一行人會面。（圖／翻攝賴清德臉書，下同）

賴清德透露，三年來有幾次見面，而這次莫健在緊湊的行程中，專程南下台南，他則在許文龍創辦的奇美博物館歡迎莫健，莫健欣賞各種博物館館藏，讃不絕口，也欽佩許文龍奉獻的精神，他們在博物館用餐，渡過一個美好上午。

在莫健訪台1周，賴清德也將新開張的推特，第一篇文章獻給與莫健的會面，內文提到，他相信此行，莫健對台南、台灣都會有更深入的了解，友誼也會更好。