　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

整治惡性削價競爭　陸取消太陽能產品出口退稅

▲太陽能電池及零組件。（圖／CFP）

▲太陽能電池及零組件。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

財政部、稅務總局9日發佈關於調整太陽能等產品出口退稅政策的公告，包含取消太陽能產品的增值稅出口退稅，以及調降並取消電池產品的增值稅出口退稅。中國光伏行業協會表示，大陸部分企業將出口退税額折算成議價空間，使得出口退稅政策轉化為對海外終端市場的補貼，降低或取消太陽能產品的出口退稅，有助於推動國外市場價格理性回歸。

根據公告，大陸將自2026年4月1日起，取消太陽能等產品增值稅出口退稅；自2026年4月1日起至2026年12月31日，將電池產品的增值稅出口退稅率由9%下調至6%；2027年1月1日起，取消電池產品增值稅出口退稅。

公告中提到，對上述產品中徵收消費稅的產品，出口消費稅政策不作調整，繼續適用消費稅退（免）稅政策。

▲禾邁股份,A股,太陽能,科創板,光伏。（圖／CFP）

中國光伏（太陽能）行業協會發文指出，自2024年以來，大陸太陽能產品在海外市場面臨日益激烈的惡性競爭，出口價格持續走低，呈現「量增價減」態勢。部分企業在出口過程中，不僅低價競爭還將出口退稅額折算為對外議價空間，導致原本用於對衝國內增值稅負擔的財政資金在議價環節被讓渡給境外採購方。

中國光伏行業協會說，這使得出口退稅政策在實質上轉化為對海外終端市場的補貼，不僅造成國內企業的利潤流失，也顯著增加了大陸太陽能產業遭受反補貼、反傾銷等國際貿易摩擦的風險，對大陸太陽能產業的整體利益與國際形象均產生了負面影響。

中國光伏行業協會強調，適時降低或取消太陽能產品的出口退稅，有助於推動國外市場價格理性回歸，降低了大陸面臨的貿易摩擦的風險，同時能夠有效緩解國家財政負擔，促進財政資源更合理、更高效的配置。

中國光伏行業協會還說，儘管調整出口退稅並非從根本上解決「內卷外化」問題的唯一手段，但從長期看，有利於抑制出口價格的過快下滑，降低貿易摩擦發生的概率。

▲大陸知名白酒品牌五糧液跨界投資太陽能產業。（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
27歲寫真偶像才引退10天　驚傳病逝
獨／30多歲女借廁所流產　16週胎兒亡
意外先說了！洪總脫口爆出新洋投
台灣賓士「兩款休旅大降價」　門檻更親民
館長嗆斬首被起訴點名總統出庭　賴清德：被告才需要出席
愛吃加工肉「恐罹4癌症」　醫示警了
誓言強奪格陵蘭！川普喊「不管他們願不願意」：絕對無法讓給中俄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

整治惡性削價競爭　陸取消太陽能產品出口退稅

網約穿秦嶺「最危險禁區」　1女4男3人慘死最小19歲

大叔騎車吐痰...竟噴入「外送員嘴裡」！　當場崩潰畫面曝光

陸「AI六小虎」搶頭香！智譜掛牌首日漲13%

海基會：去年「除籍專案」期間人力吃緊　滯陸國人協助量歷史次高

雷軍：小米新產品將結合「自研晶片、自研OS、自研AI」

海南航空系統故障！機票最低只要22元　官方：已出票不取消

武漢男子在「地鐵內裸體」　目擊者：他突然在車廂內脫衣服

董事長又懸缺　海基會：人選確定會盡快召開董監事會

川普稱任內「習近平不敢打台灣」　陸外交部回擊：是中國人自己的事

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

整治惡性削價競爭　陸取消太陽能產品出口退稅

網約穿秦嶺「最危險禁區」　1女4男3人慘死最小19歲

大叔騎車吐痰...竟噴入「外送員嘴裡」！　當場崩潰畫面曝光

陸「AI六小虎」搶頭香！智譜掛牌首日漲13%

海基會：去年「除籍專案」期間人力吃緊　滯陸國人協助量歷史次高

雷軍：小米新產品將結合「自研晶片、自研OS、自研AI」

海南航空系統故障！機票最低只要22元　官方：已出票不取消

武漢男子在「地鐵內裸體」　目擊者：他突然在車廂內脫衣服

董事長又懸缺　海基會：人選確定會盡快召開董監事會

川普稱任內「習近平不敢打台灣」　陸外交部回擊：是中國人自己的事

洪一中開訓儀式點名布坎南掀議　富邦：對洪總言論震驚與不解

美逮捕馬杜洛「威脅全球小國」！　李顯龍罕見示警

2025年金控10家獲利一表搶先看　中信金EPS 逾4元暫領先

台鋼全新基地開訓！劉東洋百感交集　訂下「熱情、激情」新目標

外野手凱普勒藥檢未過遭禁賽80場、季後賽也沒得打　身價恐一夕慘跌

獨／高雄消防分隊驚見嬰屍！女借廁所流產　16週胎兒亡

27歲寫真偶像才引退10天驚傳病逝！　罹罕見癌症「半年前已無法露面」

網戀香港女舞者！他交3帳號害16人遭詐騙　可憐癡情男判無罪

台鋼雄鷹新隊長出爐！吳念庭接棒王柏融　今年想拚安打王

直播主控訴19年前小學游泳課遭猥褻　侵害4女童！變態狼師起訴

捲捲頭＋桃紅羽絨服＝阿嬤？　依依路上狂喊…結果是他XD

大陸熱門新聞

網約穿最危險禁區　1女4男3人慘死

陸圍棋選手戴「AI眼鏡」豪取7連勝 遭檢舉後「摘鏡」吞4連敗

海航系統故障！機票最低22元　官方：出票有效

大叔騎車吐痰...竟噴入外送員嘴裡！　當場崩潰畫面曝光

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」

泡泡瑪特馬年盲盒線上開賣 8款毛絨掛飾...Labubu、星星人等IP大集合

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

海基會：去年「除籍專案」期間人力吃緊

陸「AI六小虎」搶頭香！智譜掛牌首日漲13%

雷軍：小米新產品將結合自研晶片、OS、AI

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

紅果2025年度短劇出爐！TOP1創千萬紀錄

武漢男子在突在「地鐵車廂內裸體」

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

更多熱門

相關新聞

全球首款電動車全固態電池來了

全球首款電動車全固態電池來了

Donut Lab 於 CES 展會期間發表其最新電動化技術成果，正式對外展示一款已可投入量產應用的全固態電池。該電池被定位為可直接導入 OEM 車輛製造流程的解決方案，並預告將率先應用於 Verge Motorcycles 現行車系，相關搭載車款預計自 2026 年第一季起陸續實際上路，象徵固態電池技術正式跨入實用化階段。

連江地檢署攜手台電　強化綠能與廉政治理

連江地檢署攜手台電　強化綠能與廉政治理

台北車展／特斯拉推「零頭款購車」再抽上海旅遊

台北車展／特斯拉推「零頭款購車」再抽上海旅遊

光電板恐變「增建」要課房屋稅　稅務局曝「判斷標準」

光電板恐變「增建」要課房屋稅　稅務局曝「判斷標準」

新竹物流30輛中華ET35電動貨車上線

新竹物流30輛中華ET35電動貨車上線

關鍵字：

太陽能電池內卷惡性競爭削價競爭

讀者迴響

熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

台客行李擋電梯　作家揭日本人真正地雷

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

鄧佳華出獄　簡簡：希望彼此各自安好

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

妹子搭機車反向跨坐騎士腿上　畫面引眾怒

最容易「姐弟戀」的三大星座！

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

「台南最大尾」遭追捕1年　樹上爽曬日光浴中彈倒地

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面