整治惡性削價競爭　陸取消太陽能產品出口退稅

▲太陽能電池及零組件。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

財政部、稅務總局9日發佈關於調整太陽能等產品出口退稅政策的公告，包含取消太陽能產品的增值稅出口退稅，以及調降並取消電池產品的增值稅出口退稅。中國光伏行業協會表示，大陸部分企業將出口退税額折算成議價空間，使得出口退稅政策轉化為對海外終端市場的補貼，降低或取消太陽能產品的出口退稅，有助於推動國外市場價格理性回歸。

根據公告，大陸將自2026年4月1日起，取消太陽能等產品增值稅出口退稅；自2026年4月1日起至2026年12月31日，將電池產品的增值稅出口退稅率由9%下調至6%；2027年1月1日起，取消電池產品增值稅出口退稅。

公告中提到，對上述產品中徵收消費稅的產品，出口消費稅政策不作調整，繼續適用消費稅退（免）稅政策。

中國光伏（太陽能）行業協會發文指出，自2024年以來，大陸太陽能產品在海外市場面臨日益激烈的惡性競爭，出口價格持續走低，呈現「量增價減」態勢。部分企業在出口過程中，不僅低價競爭還將出口退稅額折算為對外議價空間，導致原本用於對衝國內增值稅負擔的財政資金在議價環節被讓渡給境外採購方。

中國光伏行業協會說，這使得出口退稅政策在實質上轉化為對海外終端市場的補貼，不僅造成國內企業的利潤流失，也顯著增加了大陸太陽能產業遭受反補貼、反傾銷等國際貿易摩擦的風險，對大陸太陽能產業的整體利益與國際形象均產生了負面影響。

中國光伏行業協會強調，適時降低或取消太陽能產品的出口退稅，有助於推動國外市場價格理性回歸，降低了大陸面臨的貿易摩擦的風險，同時能夠有效緩解國家財政負擔，促進財政資源更合理、更高效的配置。

中國光伏行業協會還說，儘管調整出口退稅並非從根本上解決「內卷外化」問題的唯一手段，但從長期看，有利於抑制出口價格的過快下滑，降低貿易摩擦發生的概率。