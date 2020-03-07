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大時代兒女！郝龍斌道出參選原因　游淑慧聽完後沉默了

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▲▼丁守中港湖出發收復台北團結誓師大會,台北市市議員候選人游淑慧。（圖／記者季相儒攝）

▲游淑慧。（資料照／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／台北報導

前國民黨副主席郝龍斌7日在黨主席補選中，輸給青壯派立委江啟臣。郝龍斌昔日秘書、現台北市議員游淑慧透露郝龍斌參選原因，她表示，每一個人都有展現自己愛黨的方式。

游淑慧在臉書指出，對郝龍斌來說，黨主席的職責是一份責任的傳承，來自父親郝柏村與自己兩代、90年的家族情感，因此，郝龍斌從一開始就保證，無意再選任何公職，只是因爲對黨的感情與責任，希望最後一份工作是讓國民黨回到過去讓人「看得起」的政黨。

游淑慧透露，曾問過郝龍斌為何參選？既然沒有下一步的政治企圖，為什麼要接下這個衰老殘破的重擔？郝龍斌沉默幾秒說「你不明白我們這種家庭出生的對國民黨的感情。」

游淑慧聽完後沉默幾秒後回說「嗯，我不明白」。游淑慧說，相信有一種使命感和爭取，真的只是來自於純粹的感情，就像郝龍斌常說的，相信國民黨好，能讓台灣更好。

游淑慧表示，雖然大家一直想淘汰郝龍斌他們這一代，但坦白說，她個人真的很敬佩這些也曾是「大時代的兒女」的長輩，因為有很多人直到今天心裡仍然總懷有對國家、對黨濃濃使命感與愛。

游淑慧提到，長江後浪推前浪，江山代有才人出，但願他們這一代真的有足夠的能力、智慧、使命能接棒傳承，讓國民黨更好、為國家做出貢獻。

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